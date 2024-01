スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』の公式サイトおよび公式X(旧Twitter)にて1月23日、アプリのアップデート(Ver.1.1.0)の実施が発表された。

あわせて、0.5周年を記念したプレゼントも配布されている。こちらはゲーム内のプレゼントボックスに入っているので、ありがたく受け取ろう。

※2024年4月8日13時までにユーザー登録を完了した人が対象

・0.5周年記念プレゼントのお知らせ

https://www.pokemonsleep.net/news/4618/

今回のアップデートでは、2024年1月29日より開催する「ラピスラズリ湖畔登場キャンペーン」の準備のほか、「料理をチームのみんなで一緒に食べる機能」が追加されたり、新しい「寝顔図鑑の目標」の追加(2種類)がされたりと、大きめの内容となっている。

一点注意しておきたいのが、「げんき」および「いつのまに育成」に関するバランス調整、不具合修正(仕様変更)が行なわれたことだ。これによりゲームのバランスがどう変わるのか、いちプレイヤーとしても注視していきたい。詳しくは下記のお知らせを参照してほしい。

・Ver.1.1.0 アップデート内容について

https://www.pokemonsleep.net/news/4620/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。