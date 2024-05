THQ Nordic Japanは5月14日、ケモノオープンワールドRPG『バイオミュータント』(Biomutant)のNintendo Switchを発売した。価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに5170円となる。

本作は、文明崩壊後の世界を舞台にしたオープンワールドのRPG。ユニークなマーシャルアーツと剣術や射撃、ミュータントの特殊能力を組みあわせたバトルが楽しめる。

大地は病み、生命の樹はその根から弱り死にかけている。種族は分断し対立。混迷する世界を探索し、その運命を決める者は、果たして救世主か、それとも世界をさらなる闇に突き落とす破壊者か……。

【特長】

◆爽快アクションを楽しもう

射撃、近接攻撃と突然変異により獲得した能力を組みあわせて敵を倒そう。自由度の高い、縦横無尽な戦闘が楽しめる。

◆モフモフなミュータントたち

遺伝子構造を変化させ、カマキリのような鉤爪やトゲトゲの尻尾を作るなど、外見のカスタマイズが可能。

◆別次元のクラフト

部品を混ぜたり組みあわせたりして、自分だけの武器を作ろう。近接武器や遠距離武器に改造パーツを取り付けて、さらに装備を強化しよう。

◆多彩な移動手段

鮮やかなオープンワールドの世界を、徒歩で、メカで、ジェットスキーで、気球で、そしてエリア独自の乗り物に乗って探索しよう。

◆奇妙な結末の奇妙な物語

文明崩壊後、種族は分断し対立。皆を団結させるか、すべてを打ち倒せるほどの強き力をもつ誰かの登場を待ち望んでいる……。物語の結末は、あなたの行動と選択にかかっている。

◆追加コンテンツ同梱

二刀流アビリティを持ち、刀と脇差を装備可能な「マーセナリークラス」を選択可能。バイオミュータントの世界で二刀流のサムライとなって冒険しよう!

【スクリーンショット】

Nintendo Switch版発売記念「モフモフ祭り」開催中

2024年5月14日のNintendo Switchパッケージ/ダウンロード版発売をマイミューと一緒にお祝いしよう! フォトのテーマは自由。ゲーム内で撮影したマイミューの素敵な一枚やお気に入りの風景だけではなく、「バイオミュータント特製ぬいぐるみ」を使ったリアル写真などもOK。

フォトや写真を X(旧Twitter)で投稿しよう。 X(旧Twitter)への投稿の際は、下記のハッシュタグを付けることを忘れずに。

<ハッシュタグ>

#Biomutant

#バイオミュータント

#モフモフ祭り

みんなが投稿したフォトや写真を「いいね」やリポストをして、みんなで楽しもう。

【開催期間】

2024年5月26日23時59分まで

【モフモフ祭り特設サイト】

https://bit.ly/Biomutant-MofuMofu202405

また「モフモフ祭り」に参加した全員を対象に「プレゼントキャンペーン」を開催中。

【応募方法】

① プレゼントキャンペーン当選の連絡のため、下記X(旧Twitter)アカウントをフォローしよう。

https://twitter.com/THQNordicJapan(@THQNordicJapan)

② 「モフモフ祭り」期間中(2024年5月26日23時59分まで)にフォトをX(旧Twitter)に投稿。

【賞品】

抽選で「特製ぬいぐるみ」や「オリジナルグッズセット」がそれぞれ3名に当たる!

・特製ぬいぐるみ:3名

・限定マスクケース/アクリルキーホルダー/オリジナルA4クリアファイルのセット:3名

【当選者発表】

キャンペーン終了後、プレゼント当選者へX(旧Twitter)のダイレクトメッセージにて連絡。

■写真協力

・たけるす|Takerus

https://twitter.com/Take6_MT(@Take6_MT)

・mee

https://twitter.com/1228mee(@1228mee)

・やこぽてまる

https://twitter.com/gaotoradqx(@gaotoradqx)

(敬称略/絵文字略)

公式ゲームニュースチャンネル『バイオミュータント(Biomutant)情報局』公開中

ゲームに関する情報やアップデート情報、耳寄りな情報を紹介。古今東西のさまざまなゲームをプレイしている【あまがやさん】による『バイオミュータント』の「ゲームレビュー」も連載中だ。ぜひチャンネル登録をしてみよう。

【アクセス方法】

「ゲームニュース」→「チャンネルを見つける」→「キーワードで検索」→「バイオミュータント」で検索

パッケージ版好評発売中

【Nintendo Switch】

【ゲーム情報】

タイトル:Biomutant(バイオミュータント)

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

PS4/Xbox One:発売中(2021年5月25日)

PC(Steam):配信中(2021年5月26日)

PS5/Xbox Series X|S DL版:配信中(2022年9月6日)

PS5パッケージ版:発売中(2022年10月25日)

Switch:発売中(2024年5月14日)

価格:

PS5/Switch:5170円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS4:7590円(パッケージ版)/5170円(ダウンロード版)

Xobx Series X|S/Xbox One:5150円(ダウンロード版)

Steam:5170円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

© 2024 THQ Nordic AB. Developed by Experiment 101 AB. Biomutant, THQ Nordic and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。