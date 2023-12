THQ Nordic Japanは12月27日、ケモノオープンワールドRPG『バイオミュータント』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、フォト投稿イベント「モフモフ祭り2024」を開催中だと発表。期間は、2024年1月14日23時59分まで。

また、参加者に「特製ぬいぐるみ」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催中だ。なお、本作のNintendo Switch版も発売予定。こちらについては続報を楽しみに待とう。

■「モフモフ祭り2024」参加方法

今年も『バイオミュータントのモフモフ祭りを開催! フォトのテーマは自由。マイミューの素敵な一枚やお気に入りの風景など、自慢のフォトをX(旧Twitter)で投稿しよう。

X(旧Twitter)への投稿の際は下記のハッシュタグを付けることを忘れずに。

#Biomutant

#バイオミュータント

#モフモフ祭り

#モフモフ祭り2024

投稿されたフォトを「いいね」やリポストをして、ユーザーみんなで年末年始を楽しもう。

・開催期間:

2023年12月27日~2024年1月14日23時59分

【モフモフ祭り2024特設サイト】

https://bit.ly/Biomutant-MofuMofu2024

【スクリーンショット】

Photo By

たけるす|Takerus、行き倒れのなまみお、狂犬🦊🔯過保護ラビさん☕C🔯ゲームファボ🎮💓、やこぽてまる、ぴこりも【picorimo】、たのしだ、じゃけんくん、mee𓎩𓌉𓇋

また「モフモフ祭り2024」の参加者を対象に「ぬいぐるみプレゼントキャンペーン」を開催している。

・応募方法

①プレゼントキャンペーン当選の連絡のため、下記X(旧Twitter)アカウントをフォロー。

https://twitter.com/THQNordicJapan(@THQNordicJapan)

②「モフモフ祭り2024」期間中(2023年12月27日~2024年1月14日23時59分)にフォトをX(旧Twitter)に投稿。

・賞品

バイオミュータント特製ぬいぐるみ:3名

・当選者発表

キャンペーン終了後、プレゼント当選者にX(旧Twitter)のダイレクトメッセージにて連絡。

■写真の協力者

・たけるす|Takerus

https://twitter.com/Take6_MT (@Take6_MT)

・行き倒れのなまみお

https://twitter.com/han_mioron (@han_mioron)

・狂犬🦊🔯過保護ラビさん☕C🔯ゲームファボ🎮💓

https://twitter.com/kyouken_rabi_C (@kyouken_rabi_C)

・やこぽてまる

https://twitter.com/gaotoradqx (@gaotoradqx)

・ぴこりも【picorimo】

https://twitter.com/picorimo_0321 (@picorimo_0321)

・たのしだ

https://twitter.com/tanoshida (@tanoshida)

・じゃけんくん

https://twitter.com/Magictukai_AAAA (@Magictukai_AAAA)

・mee𓎩𓌉𓇋

https://twitter.com/1228mee (@1228mee)

【ゲーム情報】

タイトル:Biomutant(バイオミュータント)

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

PS4/Xbox One:発売中(2021年5月25日)

PC(Steam):配信中(2021年5月26日)

PS5/Xbox Series X|S DL版:配信中(2022年9月6日)

PS5パッケージ版:発売中(2022年10月25日)

Switch:未定

価格:

PS5:5170円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS4:7590円(パッケージ版)/5170円(ダウンロード版)

Xobx Series X|S/Xbox One:5150円(ダウンロード版)

Steam:5170円(ダウンロード版)

Switch:未定

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

© 2021 THQ Nordic AB. Developed by Experiment 101 AB. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Biomutant, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※「PlayStation」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。