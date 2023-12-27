年末年始はマイミューと盛り上がろう！『バイオミュータント』の「モフモフ祭り2024」が開催

「特製ぬいぐるみ」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催中！

THQ Nordic Japanは12月27日、ケモノオープンワールドRPG『バイオミュータント』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］について、フォト投稿イベント「モフモフ祭り2024」を開催中だと発表。期間は、2024年1月14日23時59分まで。

また、参加者に「特製ぬいぐるみ」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催中だ。なお、本作のNintendo Switch版も発売予定。こちらについては続報を楽しみに待とう。

■「モフモフ祭り2024」参加方法

今年も『バイオミュータントのモフモフ祭りを開催！ フォトのテーマは自由。マイミューの素敵な一枚やお気に入りの風景など、自慢のフォトをX（旧Twitter）で投稿しよう。

X（旧Twitter）への投稿の際は下記のハッシュタグを付けることを忘れずに。

#Biomutant

#バイオミュータント

#モフモフ祭り

#モフモフ祭り2024

投稿されたフォトを「いいね」やリポストをして、ユーザーみんなで年末年始を楽しもう。

・開催期間：

2023年12月27日～2024年1月14日23時59分

【モフモフ祭り2024特設サイト】

https://bit.ly/Biomutant-MofuMofu2024

【スクリーンショット】

Photo By

たけるす｜Takerus、行き倒れのなまみお、狂犬🦊🔯過保護ラビさん☕C🔯ゲームファボ🎮💓、やこぽてまる、ぴこりも【picorimo】、たのしだ、じゃけんくん、mee𓎩𓌉𓇋

また「モフモフ祭り2024」の参加者を対象に「ぬいぐるみプレゼントキャンペーン」を開催している。

・応募方法

①プレゼントキャンペーン当選の連絡のため、下記X（旧Twitter）アカウントをフォロー。

https://twitter.com/THQNordicJapan（@THQNordicJapan）

②「モフモフ祭り2024」期間中（2023年12月27日～2024年1月14日23時59分）にフォトをX（旧Twitter）に投稿。

・賞品

バイオミュータント特製ぬいぐるみ：3名

・当選者発表

キャンペーン終了後、プレゼント当選者にX（旧Twitter）のダイレクトメッセージにて連絡。

■写真の協力者

・たけるす｜Takerus

https://twitter.com/Take6_MT （@Take6_MT）

・行き倒れのなまみお

https://twitter.com/han_mioron （@han_mioron）

・狂犬🦊🔯過保護ラビさん☕C🔯ゲームファボ🎮💓

https://twitter.com/kyouken_rabi_C （@kyouken_rabi_C）

・やこぽてまる

https://twitter.com/gaotoradqx （@gaotoradqx）

・ぴこりも【picorimo】

https://twitter.com/picorimo_0321 （@picorimo_0321）

・たのしだ

https://twitter.com/tanoshida （@tanoshida）

・じゃけんくん

https://twitter.com/Magictukai_AAAA （@Magictukai_AAAA）

・mee𓎩𓌉𓇋

https://twitter.com/1228mee （@1228mee）

【ゲーム情報】

タイトル：Biomutant（バイオミュータント）

ジャンル：オープンワールド・アクションRPG

販売：THQ Nordic

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：

PS4／Xbox One：発売中（2021年5月25日）

PC（Steam）：配信中（2021年5月26日）

PS5／Xbox Series X|S DL版：配信中（2022年9月6日）

PS5パッケージ版：発売中（2022年10月25日）

Switch：未定

価格：

PS5：5170円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS4：7590円（パッケージ版）／5170円（ダウンロード版）

Xobx Series X|S／Xbox One：5150円（ダウンロード版）

Steam：5170円（ダウンロード版）

Switch：未定

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

© 2021 THQ Nordic AB. Developed by Experiment 101 AB. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Biomutant, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

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