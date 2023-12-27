THQ Nordic Japanは12月27日、ケモノオープンワールドRPG『バイオミュータント』［PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］について、フォト投稿イベント「モフモフ祭り2024」を開催中だと発表。期間は、2024年1月14日23時59分まで。
また、参加者に「特製ぬいぐるみ」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも開催中だ。なお、本作のNintendo Switch版も発売予定。こちらについては続報を楽しみに待とう。
■「モフモフ祭り2024」参加方法
今年も『バイオミュータントのモフモフ祭りを開催！ フォトのテーマは自由。マイミューの素敵な一枚やお気に入りの風景など、自慢のフォトをX（旧Twitter）で投稿しよう。
X（旧Twitter）への投稿の際は下記のハッシュタグを付けることを忘れずに。
#Biomutant
#バイオミュータント
#モフモフ祭り
#モフモフ祭り2024
投稿されたフォトを「いいね」やリポストをして、ユーザーみんなで年末年始を楽しもう。
・開催期間：
2023年12月27日～2024年1月14日23時59分
【モフモフ祭り2024特設サイト】
https://bit.ly/Biomutant-MofuMofu2024
【スクリーンショット】
Photo By
たけるす｜Takerus、行き倒れのなまみお、狂犬🦊🔯過保護ラビさん☕C🔯ゲームファボ🎮💓、やこぽてまる、ぴこりも【picorimo】、たのしだ、じゃけんくん、mee𓎩𓌉𓇋
また「モフモフ祭り2024」の参加者を対象に「ぬいぐるみプレゼントキャンペーン」を開催している。
・応募方法
①プレゼントキャンペーン当選の連絡のため、下記X（旧Twitter）アカウントをフォロー。
https://twitter.com/THQNordicJapan（@THQNordicJapan）
②「モフモフ祭り2024」期間中（2023年12月27日～2024年1月14日23時59分）にフォトをX（旧Twitter）に投稿。
・賞品
バイオミュータント特製ぬいぐるみ：3名
・当選者発表
キャンペーン終了後、プレゼント当選者にX（旧Twitter）のダイレクトメッセージにて連絡。
■写真の協力者
・たけるす｜Takerus
https://twitter.com/Take6_MT （@Take6_MT）
・行き倒れのなまみお
https://twitter.com/han_mioron （@han_mioron）
・狂犬🦊🔯過保護ラビさん☕C🔯ゲームファボ🎮💓
https://twitter.com/kyouken_rabi_C （@kyouken_rabi_C）
・やこぽてまる
https://twitter.com/gaotoradqx （@gaotoradqx）
・ぴこりも【picorimo】
https://twitter.com/picorimo_0321 （@picorimo_0321）
・たのしだ
https://twitter.com/tanoshida （@tanoshida）
・じゃけんくん
https://twitter.com/Magictukai_AAAA （@Magictukai_AAAA）
・mee𓎩𓌉𓇋
https://twitter.com/1228mee （@1228mee）
【ゲーム情報】
タイトル：Biomutant（バイオミュータント）
ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
販売：THQ Nordic
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
PS4／Xbox One：発売中（2021年5月25日）
PC（Steam）：配信中（2021年5月26日）
PS5／Xbox Series X|S DL版：配信中（2022年9月6日）
PS5パッケージ版：発売中（2022年10月25日）
Switch：未定
価格：
PS5：5170円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS4：7590円（パッケージ版）／5170円（ダウンロード版）
Xobx Series X|S／Xbox One：5150円（ダウンロード版）
Steam：5170円（ダウンロード版）
Switch：未定
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
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