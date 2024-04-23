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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2026回

耐久性に問題

アップル新素材「ファインウーブン」生産終了か

2024年04月23日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Xより（画像の一部）

　アップルは2023年から販売を開始したレザーに代わる新素材FineWoven（ファインウーブン）の生産を終了したという。アップル製品コレクターのKosutami氏がXで4月21日にリークした。

　同氏によると、生産終了の原因はその耐久性の低さにあるという。

　たしかにファインウーブンについては、ユーザーから汚れや傷がつきやすく、耐久性にも問題があるという不満の声があがっていた。

　同氏は「アップルはすでに生産ラインの全てを撤去した」と話しており、「レザーではない別の素材に移行する」と伝えている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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