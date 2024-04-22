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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2024回

Bloomberg報道

アップル「M4」版Mac、2024年末から順次投入か

2024年04月22日 17時00分更新

文● 篠原修司

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　アップルの次世代アップルシリコン「M4」チップシリーズを搭載したMacの発売スケジュールがリークされた。米メディアBloombergのMark Gurman記者が4月14日のニュースレターで報じた。

　同氏によると、M4チップシリーズの投入はすべて計画通りに進めば2024年に開始される予定だという。

　それぞれの機種の投入時期は次のとおり。

  • 2024年末：M4搭載14インチMacBook Pro（ローエンド）、M4搭載24インチiMac
  • 2024年末〜2025年初頭：M4 Pro／Max搭載14インチ＆16インチMacBook Pro（ハイエンド）
  • 2024年末〜2025年初頭：M4／M4 Pro搭載Mac mini
  • 2025年春頃：M4搭載13インチ＆15インチMacBook Air
  • 2025年中頃：ハイエンドM4チップ搭載Mac Studio
  • 2025年後半：M4 Ultra搭載Mac Pro

　M4チップシリーズの詳細は不明だが、うわさでは生成AIに重点が置かれるとみられている。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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