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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2022回

カメラバンプが変化

アップル「iPhone 16」カメラの形が変わる? リーク画像から

2024年04月04日 17時00分更新

文● 篠原修司

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リーク画像の一部　Xより

　アップルが今年発売するiPhone 16のケース画像がリークされた。著名リーカーのSonny Dickson氏がXに3月29日に投稿した。

　投稿された写真を見ると、カメラのバンプ部分がこれまでの四角形ではなく薬のカプセルのような形になっていることを確認できる。

　iPhone 16はリアカメラが縦並びになるとうわさされており、ケース画像が本物であればそれを裏付けていると言えるだろう。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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