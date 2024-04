3goo(サングー)4月4日、EndroadとMicroids Studio Parisが開発し、世界中で熱狂的人気を誇るマジンガーシリーズ第三作目の「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化した『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』について、ゲームプレイ紹介トレーラーを公開した。

映像では、宇門大介がグレンダイザーに乗りこみ敵とバトルを繰り広げる様子を紹介。スペイザーモードでのシューティング、ベガ星連合軍、そして円盤獣ガメガメとの大迫力のゲームプレイを体験できる。

本作はPlayStation 5/PlayStation 4で、2024年4月18日に発売予定。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が6380円、原作者・永井豪先生の特別インタビューを収録したパッケージ専売の初回限定版コレクターズエディションが8778円となる。

『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ゲームプレイ紹介トレーラー

https://bit.ly/4aBey0S

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:3goo

開発:Microids/ENDROAD

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年4月18日

価格:

通常版:6380円(パッケージ/ダウンロード)

コレクターズエディション:8778円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:A(全年齢対象)

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.