3goo(サングー)は4月18日、PlayStation 5/PlayStation 4向けアクションアドベンチャー『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』を発売。価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が6380円、パッケージの初回限定版コレクターズエディションが8778円。

本作はEndroadとMicroids Studio Parisが開発し、世界中で熱狂的人気を誇る「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化したタイトル。ローンチトレーラも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

■PlayStation Store製品ページ

https://bit.ly/3TSvaLN

■ローンチトレーラー

https://bit.ly/3vGcZQv

ゲームの特徴

『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』は、世界中で熱狂的人気を誇る永井豪先生原作のロボットアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を原作としたアクションアドベンチャーゲーム。

宇門大介とグレンダイザーになりきって冒険に出かけ、勇気と反逆、そしてセンセーショナルなバトルに満ちた、刺激的な世界に飛び込もう。

原作の世界観を3Dで忠実に再現しており、TVアニメシリーズの7話までをベースとしたストーリーを日本語フルボイスで楽しめる。

■『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』ストーリー

ベガ星連合軍によってフリード星を破壊された後、地球に流れついたデュークフリードは宇門源蔵の養子となって、宇門大介を名乗り、シラカバ牧場で平和な日々を過ごしていた。

ベガ星連合軍の地球侵略が迫る中、大介は地球を守るため、宇宙科学研究所の奥深くに隠された巨大ロボット、グレンダイザーに乗り込む。

兜甲児の助けを借りながらベガの攻撃を幾度も退けるフリード星の王子は、彼を滅ぼすために送り込まれた恐ろしいメカ、円盤獣との戦いに身を投じていく。

■永井豪原作の大人気ロボットアニメが待望のゲーム化

グレンダイザーに乗り込み、次々と襲い掛かってくる侵略者を最強の必殺技でなぎ倒そう。三人称視点のド迫力のバトルだけでなく、戦闘円盤スペイザーにドッキングしてシューティングステージも楽しめる。

■日本語ボイスを完全収録

宇門大介をはじめとした初代アニメのキャラクターたちが日本語音声で躍動する。お馴染みのロケーションや、アニメで使われた音楽のアレンジ曲もBGMで登場する。

■初回限定版コレクターズエディション

初回限定版コレクターズエディションに同梱される120ページのアートブックには、ゲームの設定資料と東映動画の貴重なアニメ設定資料のほか、永井豪先生のスペシャルインタビューを収録。ここでしか手に入らないファン必携のエディションとなっている。

<同梱物>

・通常版パッケージソフト

・アートブック(120ページ)

・ピンズ 2種

・キーホルダー

・オリジナルサウンドトラックCD

・ポストカード 4種

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:3goo

開発:Microids/ENDROAD

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2024年4月18日)

価格:

通常版:6380円(パッケージ/ダウンロード)

コレクターズエディション:8778円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:A(全年齢対象)

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.