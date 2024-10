3goo(サングー)は10月3日、世界中で熱狂的人気を誇るマジンガーシリーズ三作目の「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化した『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』の、Nintendo Switch版ゲームプレイ映像が初公開となる、ゲームプレイトレーラーを公開した。

ゲームの発売日は、2024年11月14日。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が5280円、パッケージ専用のコレクターズエディションが7480円となる。ただいま、全国のゲーム取扱店やオンラインショップでパッケージ版を予約受付中だ。

ゲームプレイトレーラー

https://bit.ly/3zRYb30

『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』について

世界中で熱狂的人気を誇る永井豪原作のロボットアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を原作としたアクションアドベンチャーゲーム。ベガ星連合軍に滅ぼされたフリード星から地球に逃げてきた王子デュークは、地球人・宇門大介として暮らし始めるが平和な生活もつかの間、ベガ星連合軍が地球にも襲い来る……。

プレイヤーは宇門大介となってグレンダイザーに乗り込み、侵略者たちから地球を守るため立ち上がる。原作の世界観を3Dで忠実に再現しており、日本語フルボイスで楽しめる。

豪華特典付きの初回限定版コレクターズエディションも発売!

本作には通常版に加え、初回限定版コレクターズエディションも発売。本エディションのボックスは、日本限定の描きおろしデザイン! 120ページのアートブックには、ゲームの設定資料と東映動画の貴重なアニメ設定資料のほか、原作者である永井豪先生のスペシャルインタビューを収録している。

<コレクターズエディション同梱物>

・通常版Nintendo Switchソフト(パッケージ版)

・アートブック(120ページ)

・オリジナルサウンドトラックCD

・キーホルダー

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:3goo

開発:Microids

プラットフォーム:Nintendo Switch

※PlayStation 5/PlayStation 4版は発売中。

発売日:2024年11月14日予定

価格:

通常版:5280円(パッケージ版/ダウンロード版)

初回限定版コレクターズエディション:7480円(パッケージ版)

CERO:A(全年齢対象)

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad, porting by Magic Media.Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.