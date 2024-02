3goo(サングー)は2月15日、Endroad とMicroids Studio Parisが開発したマジンガーシリーズ第三作目の「UFO ロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化した『UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』のPlayStation 5/PlayStation 4版について、最新トレーラーを公開した。

本作の発売は2024年4月18日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6380円、パッケージ専売のコレクターズエディションが8778円だ。

『UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ゲームプレイトレーラー〈日本語ボイス〉

https://bit.ly/4bEx9dx

このトレーラーでは日本語音声によるゲームプレイの様子が初公開されいる。グレンダイザーが「ダブルハーケン」や「スペースサンダー」などさまざまな技を繰り出す大迫力のゲームプレイを堪能しよう。

■<デューク・フリード役> 星野佑典さんからのメッセージ

「僕自身グレンダイザーは小さい頃から存じていましたので、デューク・フリードをまさか僕が演じる日が来るとは夢にも思っておらず、本当に光栄です。

ゲームの映像を見てこのロボットに僕が乗れるんだという楽しみな気持ちを抱きながら、昔のロボットアニメにある正義の心を強く意識しながら収録に臨みました。

グレンダイザーを自分で動かして往年の技を自分の好きなタイミングで出すことができるゲームとなっておりますので、皆さんもグレンダイザーに乗りこむ体験をぜひ楽しんでいただければと思います!」

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:3goo

開発:Microids/ENDROAD

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年4月18日

価格:

通常版:6380円(パッケージ/ダウンロード)

コレクターズエディション:8778円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:A(全年齢対象)

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.