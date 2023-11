3gooは11月9日、Microidsが開発し、世界中で熱狂的な人気を誇るマジンガーシリーズ第三作目である「UFOロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化した『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』を、PlayStation 5/PlayStation 4(パッケージ版およびダウンロード版)で、2024年春に発売すると発表した。

本作は日本語版のボイスを新規収録した完全日本語版のゲームとなる。また、限定アートブックやコレクション性のあるピンズを含む豪華コレクターズエディションも同時発売する。

・アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=sUFoFWWhTzE

世界中に熱狂的なファンを持つロボットアニメが待望のゲーム化!

アニメ「UFOロボ グレンダイザー」シリーズの前半部のストーリーを軸にした『UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』では、波乱に満ちた素晴らしい冒険の最も印象的な瞬間を追体験できる。

ゲームBGMとして「UFOロボ グレンダイザー」を象徴するテーマ音楽が編曲されて使われていることもファンには朗報だ。音楽でグレンダイザーの世界への没入感がより高まるはず。グレンダイザーに乗り込み、機体や武装を強化してダイナミックなバトルを繰り広げよう。

三人称視点のド迫力アクションシーンや、戦闘円盤スペイザーにドッキングして楽しめるシューティングステージも楽しめる。

日本語ボイスを新規収録した完全日本語版ゲーム!

日本語版音声を完全収録! 原作アニメに忠実な世界観を再現し、ファンの心をくすぐる要素満載のゲームとなっている。デューク・フリードをはじめとしたアニメのキャラクター、そしてアニメでお馴染みのロケーションも登場。

限定アートブックを含む豪華コレクターズエディション!

豪華ページ数の限定アートブックのほか、高級感のあるピンズやキーホルダー、オリジナルサウンドトラックなど、ここだけでしか手に入らない限定アイテムを収録。原作ファン必携のグレンダイザーグッズをGETして、自慢のコレクションに加えよう。

『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも コレクターズエディション』 収録内容

① 通常版パッケージ(PlayStation 5/PlayStation 4)

② 限定アートブック(120ページ)

③ ピンズ2種

④ ラバーキーホルダー

⑤ オリジナルサウンドトラックCD

⑥ ポストカード4枚組

【ゲーム情報】

タイトル:『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:3goo

開発:Microids/ENDROAD

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年春予定

価格:

通常版:6380円(パッケージ/ダウンロード)

コレクターズエディション:8778円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:審査予定

©Go Nagai/Dynamic Planning

©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER – THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.