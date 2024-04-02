アップル「A18 Pro」チップ、AI性能強化か

Apple A17 Pro

アップルがiPhone 16 Proに搭載するA18 Proチップは、オンデバイスでのAI性能を高めるために大きな変更がくわえられる可能性が高い。Haitong International Securitiesのアナリスト、Jeff Pu氏が3月24日に予測を発表した。

同氏の投資家向けレポートによると、A18 Proチップはダイサイズが拡大されており、そこにトランジスタや専用コンポーネントを搭載してパフォーマンスを向上させている可能性があるという。

これによりオンデバイスでの生成AI機能が高められているそうだ。

一方、GPUコア数についてはA18 ProチップはA17 Proチップと同じ6コアにとどまっており、グラフィックス性能の向上は限定的になる可能性があるという。