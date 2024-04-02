このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2020回

ダイサイズが大きく

アップル「A18 Pro」チップ、AI性能強化か

2024年04月02日 17時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple A17 Pro

　アップルがiPhone 16 Proに搭載するA18 Proチップは、オンデバイスでのAI性能を高めるために大きな変更がくわえられる可能性が高い。Haitong International Securitiesのアナリスト、Jeff Pu氏が3月24日に予測を発表した。

　同氏の投資家向けレポートによると、A18 Proチップはダイサイズが拡大されており、そこにトランジスタや専用コンポーネントを搭載してパフォーマンスを向上させている可能性があるという。

　これによりオンデバイスでの生成AI機能が高められているそうだ。

　一方、GPUコア数についてはA18 ProチップはA17 Proチップと同じ6コアにとどまっており、グラフィックス性能の向上は限定的になる可能性があるという。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5