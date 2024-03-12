篠原修司のアップルうわさ情報局 第2008回
キャプチャボタンを確認
アップル「iPhone 16 Pro」CADレンダリング画像がリーク
2024年03月12日 17時00分更新
レンダリング画像の一部 イメージ：91mobiles.com
アップルが2024年に発売する「iPhone 16 Pro」のCADデータをレンダリングした画像がリークされた。インドのメディア91mobilesが独占情報として3月8日に公開した。
同紙が業界関係者から入手したという画像からは、電源ボタンの下にうわさのキャプチャボタンが存在していることを確認できる。このキャプチャボタンによりiPhone 16 Proは便利なアクションができるようになるとみられている。
そのほかiPhone 15 Proのサイズの146.6×70.6×8.25mmと比較すると、iPhone 16 Proは149.6×71.4×8.4mmと幅、高さ、厚みのすべてでわずかに大きくなっているとのこと。
このサイズアップと薄いベゼルにより、iPhone 16 Proは6.3インチディスプレーを搭載している可能性が高いという。
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