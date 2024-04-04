このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2021回

AirPods Lite

アップル、低価格版「AirPods」と新型「AirPods Max」を今年後半に発売か

2024年04月04日 17時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルは今年後半に低価格版のAirPodsを発売する可能性がある。香港の証券会社Haitong International Securitiesのアナリスト、Jeff Pu氏が4月1日に予測を出した。

　同氏の調査ノートによると、フォックスコンの子会社が低価格版AirPodsのサプライヤーの1社になるとみられており、フォックスコン本体も2024年第4四半期にインドの工場でAirPodsの組み立てを拡大する予定だという。

　新型AirPodsについては米メディアBloombergのMark Gurman記者が、アップルはエントリーモデルとミッドレンジモデルの2種類の第4世代AirPodsが9月か10月に発売する計画だと伝えている。

　なお、Jeff Pu氏は新型AirPods Maxも2024年第4四半期に発売されると予想しているという。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5