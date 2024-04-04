篠原修司のアップルうわさ情報局 第2021回
AirPods Lite
アップル、低価格版「AirPods」と新型「AirPods Max」を今年後半に発売か
2024年04月04日 17時00分更新
アップルは今年後半に低価格版のAirPodsを発売する可能性がある。香港の証券会社Haitong International Securitiesのアナリスト、Jeff Pu氏が4月1日に予測を出した。
同氏の調査ノートによると、フォックスコンの子会社が低価格版AirPodsのサプライヤーの1社になるとみられており、フォックスコン本体も2024年第4四半期にインドの工場でAirPodsの組み立てを拡大する予定だという。
新型AirPodsについては米メディアBloombergのMark Gurman記者が、アップルはエントリーモデルとミッドレンジモデルの2種類の第4世代AirPodsが9月か10月に発売する計画だと伝えている。
なお、Jeff Pu氏は新型AirPods Maxも2024年第4四半期に発売されると予想しているという。
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