アップル新型「iPhone」バッテリー交換しやすくなる? EU規制対応で

EUが2027年までにすべてのスマートフォンに対して交換可能なバッテリーを搭載する規制をかけるにあたり、新型iPhoneもその規制に対応する可能性が高いようだ。著名アナリストのミンチー・クオ氏が7月3日にX(旧Twitter)で予測を出している。

同氏によると、アップルは新型iPhoneにステンレス製のバッテリーケースを採用する計画であり、これによりEUの規制に適合できるレベルにまでバッテリーの取り外しが簡単になるという。

また、この採用によりバッテリーセルの密度も5~10%増加させることができ、同じサイズのバッテリーであれば稼働時間も伸びる見込みだ。

ただ、アップルが実際にこの技術を採用するかどうか、また採用する場合はいつになるかは現時点では不明となっている。

