アップル「iPhone 16 Pro」新色“ローズ”追加か

アップルが今年発売するiPhone 16 Proの新色はスペースブラックとローズのチタニウムカラーになるという。中国のSNS微博(weibo)のリーカー欧奕宝酱氏が3月24日にリークした。

同氏によると、iPhone 16 Proのカラーラインアップはスペースブラック、ホワイト、グレー、ローズの4種類になるという。

つまりiPhone 16 Proでナチュラルチタニウムとブルーチタニウムは廃止ということになる。

同氏はiPhone 14のパープルカラーのリーク実績があるため、本当にこの4色になるかもしれない。

