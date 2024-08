スクウェア・エニックスは8月2日、発売中の高圧洗浄シミュレーションゲーム『パワーウォッシュ シミュレーター』について、無料DLC「クルーズ船のサンデッキ」を配信したと発表。

無料ダウンロードコンテンツ「クルーズ船のサンデッキ」

この夏はアワアワで圧力バツグンの水流で涼むのがオススメ!『パワーウォッシュ シミュレーター』の無料ダウンロードコンテンツ「クルーズ船のサンデッキ」で、マッキンガム本土から逃れてクラブベイのクルーズ客船に乗り込み、慌てて出航したせいか汚れたままのサンデッキを洗浄しよう。作業が終わったらきれいな大海原へ!

【ゲーム情報】

タイトル:パワーウォッシュ シミュレーター

ジャンル:高圧洗浄シミュレーション

開発:FuturLab

配信:Square Enix Collective/スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:配信中(2023年1月31日)

価格:2970円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1~6人(オンラインマルチプレイ対応)

CERO:A(全年齢対象)

POWERWASH SIMULATOR © 2021-2024 FuturLab Limited. All Rights Reserved. Published by Square Enix Limited. Developed by FuturLab Limited.