日本時間10月23日23時よりFuturLabが販売開始する高圧洗浄シミュレーションゲーム「PowerWash Simulator 2」。その配信規約とロゴなどの素材が、発売に先んじて公開された。

本作は、高圧洗浄機を用いて汚れを落としていくお掃除シミュレーションゲーム。前作「PowerWash Simulator」は、みるみる綺麗になっていくそのゲーム性で多くのファンを獲得した。

完全新作となる「2」では、38ステージのキャリアモードを楽しめるほか、分割画面協力プレイ、4人オンラインキャンペーン、移動方法の追加、猫を撫でられるホームベースなど、さまざまな面で強化がはかられている。

公開された配信規約では、すべてのクリエイターに対してゲームプレイの配信をYouTube、Twitchなどで収益化することを許可するとしている。許諾について特別の申請は不要。

「配信時にできればお願いしたいこと」として、「PowerWash Simulator 2」の文字列を配信のタイトルに含めてほしいことを上げている。

また、配信後に一報を入れることで、開発会社向けの配信一覧に掲載を検討するとのこと。開発スタッフに喜んでもらいたい人は、ぜひ一報を入れておくと良いだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：PowerWash Simulator 2（パワーウォッシュ シミュレーター2）

ジャンル：高圧洗浄機シミュレーター

配信：FuturLab（フューチャーラボ）

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）

配信日：2025年10月23日

価格：2970円

© 2025 FuturLab Limited. All rights reserved.