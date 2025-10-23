規約と素材よ、配信者に届け 「PowerWash Simulator 2」本日夜発売
日本時間10月23日23時よりFuturLabが販売開始する高圧洗浄シミュレーションゲーム「PowerWash Simulator 2」。その配信規約とロゴなどの素材が、発売に先んじて公開された。
本作は、高圧洗浄機を用いて汚れを落としていくお掃除シミュレーションゲーム。前作「PowerWash Simulator」は、みるみる綺麗になっていくそのゲーム性で多くのファンを獲得した。
完全新作となる「2」では、38ステージのキャリアモードを楽しめるほか、分割画面協力プレイ、4人オンラインキャンペーン、移動方法の追加、猫を撫でられるホームベースなど、さまざまな面で強化がはかられている。
公開された配信規約では、すべてのクリエイターに対してゲームプレイの配信をYouTube、Twitchなどで収益化することを許可するとしている。許諾について特別の申請は不要。
「配信時にできればお願いしたいこと」として、「PowerWash Simulator 2」の文字列を配信のタイトルに含めてほしいことを上げている。
また、配信後に一報を入れることで、開発会社向けの配信一覧に掲載を検討するとのこと。開発スタッフに喜んでもらいたい人は、ぜひ一報を入れておくと良いだろう。
・配信規約
https://docs.google.com/document/d/1YCLPyqLNETpny-C0aBiRfUH0UqCmpwUvGU4bv-A-oCs/edit?tab=t.0
・配信後の連絡先
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6e9NZ3gxepK1PXtmDA1JzIgYyPiqD--tJSe4XuCuSBCLuVg/viewform
明日23時発売予定の『PowerWash Simulator 2』ですが、配信者の皆様から問い合わせが多いので、事前に配信規約を日本向けに公開いたします！— NeonNoroshi_JP (@NNoroshi) October 22, 2025
この規約、配信者の皆さんに届け……。https://t.co/vtvi8aEOCwpic.twitter.com/Ngtm6tKYlR
【ゲーム情報】
タイトル：PowerWash Simulator 2（パワーウォッシュ シミュレーター2）
ジャンル：高圧洗浄機シミュレーター
配信：FuturLab（フューチャーラボ）
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Microsoft Store）
配信日：2025年10月23日
価格：2970円
© 2025 FuturLab Limited. All rights reserved.