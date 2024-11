Nintendo Switchの対象ソフトを期間限定で、まるっとすべて遊べるNintendo Switch Online(※)加入者限定イベント「いっせいトライアル」。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

2024年11月15日~11月21日17時59分まで、スクウェア・エニックスより配信中の高圧洗浄SLG「PowerWash Simulator(パワーウォッシュシミュレーター)」を無料でプレイできる。

「PowerWash Simulator」は、高圧洗浄機を手にあらゆる汚れをキレイさっぱり落としていくシミュレーターゲーム。



勢いよく噴射する水で汚れを落とす仕事をこなし、報酬を得てさまざまな道具をアップグレード、それらを利用してさらに広いステージの汚れを落としていく……という内容だ。

本作は発売以降、「お掃除って楽しい」「無心に汚れを落としていると心もきれいになる」など好評の声が多い作品だ。



「気になっていたけれど買うほどでは……」と思っていた人こそ、この無料プレイのチャンスに遊んでみてはいかがだろうか。

・ニンテンドーeショップはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000059241

【ゲーム情報】

タイトル:パワーウォッシュ シミュレーター

ジャンル:高圧洗浄シミュレーション

開発:FuturLab

配信:Square Enix Collective/スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:配信中(2023年1月31日)

価格:2970円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1~6人(オンラインマルチプレイ対応)

CERO:A(全年齢対象)

