PLAYISMは2月6日、カラッパゲームスが開発する、ひっくり返せば勝ちとなる甲殻類アクションゲーム「カニノケンカ」シリーズ最新作『カニノケンカ・ニ』の体験版を、現在開催中のSteam Nextフェス(日本時間2024年2月13日3時に終了予定)に出展したと発表。

なお、本作は2024年2月13日より、Steamにてアーリーアクセスを開始する予定。体験版で気になった人は、ウィッシュリストに登録しておこう。

・Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2457580/

・トレーラー

https://youtu.be/bOQwJ1d_ScI

『カニノケンカ・ニ』とは

待望の『カニノケンカ』続編となる『カニノケンカ・ニ』は、相手をひっくり返せば勝ちとなる、物理ベースの巨大な甲殻類のレスリングにさまざまな戦略要素を加えたコンバットアクションゲーム。

本作では、キャリアモードでさまざまな敵に挑戦しながら、プレイヤーだけの戦法を編み出し、最大5人によるマルチプレイで世界中のカニと盛り上がれる。

また、前作『カニノケンカ』の操作に加え、一般的な三人称アクションゲームに近い「モダン」タイプ操作も追加され、さらに戦況を知らせる実況機能も搭載。スキルによる操作テクニックの自動化なども可能になり、より遊びやすく進化している。

Steam Next フェス(2024年2月6日~13日)に参加中

新操作方法のモダンやキャリアモードなどの新要素、対戦や協力プレイといったオンライン要素がプレイできる体験版は、アーリーアクセス開始の2024年2月13日までの期間限定配信を予定。この機会をお見逃しなく。

※体験版はカニ・ブキの種類やキャリアモードの育成期間などに制限を加えています。

2024年2月13日よりアーリーアクセス開始

カニが育成できるキャリアモードやオンライン対戦といった各種ゲームモードは、アーリーアクセス開始時点で実装済みなので、ヒトの参戦によってより増した戦略性など、あらゆる面で進化した本作をいち早くプレイしたい人は奮って参加しよう。

アーリーアクセス期間中は、バランスの調整や追加要素に関するアップデートを予定しているとのこと。

『カニノケンカ・ニ』ゲーム概要

●一人で楽しめるキャリアモード

カニとともに成長し頂点を目指そう。さまざまなスキル・ブキを獲得し、ステータスアップをしながらキャリアを進められる。

「公式戦」でランキングを駆け上がるもよし、トラクターやモンスターまで相手にする「興行」や正義のために悪いカニを成敗する「イベントバトル」で注目を集めるもよし!

育成が完了したカニは、次回のプレイにスキルを継承できるだけではなく、オンライン対戦で使用可能になる。

●みんなで楽しむマルチプレイモード

全世界のプレイヤーと1対1の真剣勝負をするランクマッチ・カジュアルマッチ、協力して強力なカニと対戦するチャレンジモード、最大5人によるルームマッチを搭載。ルームマッチではパスワード設定やルールをカスタマイズして遊べる。

●カニノケンカ・ニのここがミソ

【ヒト】

本作において、あなたはカニではない。ヒトだ。カニに乗れば自在に操り、降りてもブキの運搬・投擲や、ステージギミックの使用などカニのサポートができる。集団戦ではカニがノックアウトされても味方のカニに乗り替えるなどテクニカルな戦術を展開することも…。

また、見た目の装備をカスタマイズできるほか、VRM形式ファイルの読み込み、VRoid Hub連携機能で自由な姿になれる。

【ブキ】

カニは左右のハサミに武器を持てる。ナイフからチェーンソー、そして騎乗するバイク、ドリルやジェットなどの超兵器、聖剣や筋斗雲といったファンタジーアイテムまでカニは何でも使いこなす。

【スペル】

ダメージを受けると溜まる「カニゲージ」を消費することでブキや障害物を召喚し、目からレーザーを発射するなどさまざまな効果を発揮。状況次第では逆転の一手となる。

【スキル】

40種類以上におよぶ、さまざまなスキルを身に着けることでカニをカスタマイズできる。カニの動作をサポートするオートマチックスキル、表示情報を増やすビジュアライズスキル、ポーズをとることで必殺技を放つハイパースキルなど、初心者でもスキルを活用することで熟練の動きに近づける。

【ゲーム情報】

タイトル:カニノケンカ・ニ Fight Crab 2

ジャンル:甲殻類コンバットアクションゲーム

販売:PLAYISM

開発:カラッパゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)

発売日:2024年2月13日アーリーアクセス開始

価格:1480円

プレイヤー数:1~5人

© Calappa Games. All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

※画面はすべて開発中のものです。

※PLAYISMのロゴおよびシンボルマークは、Active Gaming Media Inc..の商標登録です。

© 2024 Active Gaming Media Inc.