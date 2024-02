『幻日のヨハネ-BLAZE in the DEEPBLUE-』も15%オフでセールに登場!

インティ・クリエイツは2月2日、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Steamストアにて販売中の、「ほぼすべて」の同社のダウンロードタイトルを対象にした「旧正月セール」を開催。

「蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト」シリーズや「白き鋼鉄のX(イクス)」シリーズといった本格横スクロール2Dアクションゲームから、女の子を眼力で昇天させるシューティング「ぎゃる☆がん」シリーズまで、多彩なラインアップを提供。

また、2023年11月16日に発売した同社の最新作『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』も15%オフで提供されているのは注目だ。

セール期間やタイトルはプラットフォームごとに異なるので、下記を参照してもらいたい。

■セール期間

・PlayStation版:2024年1月31日~2月14日 23時59分

・Switch版:2024年2月2日~2月14日 23時59分

・PC(Steam)版:2024年2月1日~2月14日 2時59分

■PS Store

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

■ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=インティ・クリエイツ

■Steamストア

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

タイトルピックアップ

©PROJECT YOHANE ©INTI CREATES CO., LTD. ©HAPPINET

© Marvelous Inc. / INTI CREATES CO., LTD.