THQ Nordic Japanは2月6日、2024年3月15日に発売予定のオープンワールドSFアクションRPG『アウトキャスト 新たなる始まり（Outcast - A New Beginning）』について、本日より開催中の「Steam Nextフェス」に参加し、日本語対応の体験版を公開したと発表。
また、本作はPlayStation 5のパッケージ・ダウンロード版、Xbox Series X|SとPC（Steam）のダウンロード版を予約受付中だ。
・Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/1013140/Outcast__A_New_Beginning/
・公式サイト
https://bit.ly/outcast-jp
・Steam Nextフェス特設サイト
https://bit.ly/THQNordic-SteamNextFest2024
作品概要
惑星アデルファを救うため、元海軍特殊部隊「カッター・スレイド」がロボットの侵略者に立ち向かう、オープンワールドSFアクションRPG。
荒廃した惑星タランと天然資源が枯渇した状況を目の当たりにしたスレイド。ロボット勢力による侵略と自身の過去の因果に直面した彼は、惑星を救う任務に挑む。果たしてスレイドは惑星を救うことができるのか？
【ゲーム情報】
タイトル：Outcast - A New Beginning（アウトキャスト 新たなる始まり）
ジャンル：オープンワールドSFアクションRPG
販売：THQ Nordic
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5版のみ。
発売日：2024年3月15日
価格：
PS5／XSX|S：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
Steam：7590円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
Outcast - A New Beginning © 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Appeal Studios. Published by THQ Nordic Japan KK. THQ, THQ Nordic, Outcast, Appeal Studios and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
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