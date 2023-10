ポケモンは2023年10月20日、配信中のスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』について、配信開始(2023年7月20日)から2023年9月21日までの2ヵ月あまりでアプリ内で計測された総睡眠時間(※1、※2)が、全世界累計で9億時間を超えたと発表。9億時間は、約10万5000年に相当する。なお、8月には全世界累計1000万ダウンロードも突破しているとのこと。

今後もポケモンの睡眠生態の研究はまだまだ続くので、新たな出会いに期待しよう。

※1 睡眠時間とは、『Pokémon Sleep』内の計測開始ボタンを押してから、計測終了ボタンを押すまでのうち、アルゴリズムが「ユー ザーは眠っていない」と判定した時間を省いた時間を指します。

※2 総睡眠時間とは、『Pokémon Sleep』がグローバルリリースを開始した2023年7月16日0時(UTC)から、9月21日23時59分(UTC)までに、『Pokémon Sleep』によって全世界のユーザーが計測した睡眠時間の合計を指します。

そのほか、ゲーム内イベントに関する最新情報も発表されたので、まとめてお届けする。

「ハロウィン2023:ダブルアメリサーチ」開催決定!

『Pokémon Sleep』では、ハロウィンにちなんだインゲームイベント「ハロウィン2023:ダブルアメリサーチ」を開催決定。

「ハロウィン2023:ダブルアメリサーチ」は、年に1回、1週間開催するイベント。 期間中は、ハロウィン帽子をかぶった「ピカチュウ」をはじめ、ゴーストタイプのポケモンと多く出会えるチャンスがあったり、おてつだいポケモンを育てる「アメ」の入手量が増えたりと、ハロウィンならではのチャンスがある。

たくさんのアメを手に入れて、おてつだいポケモンたちの育成に役立てよう。

・開催日時:2023年10月30日4時〜11月6日3時59分(※)

・開催フィールド:ワカクサ本島

■「ハロウィン2023:ダブルアメリサーチ」概要 ・睡眠タイプを問わず、ハロウィン帽子をかぶった「ピカチュウ」をはじめ、ゴースなどのゴーストタイプのポケモンと多く出会えるチャンスがある

・睡眠リサーチを行なうと、おてつだいポケモンを育てるアメの入手量がいつもの2倍以上になる

・特別なミッションを達成すると、ばんのうアメを中心に、さまざまなどうぐを入手できる

※日付の切り替わり、イベント開始時間・終了時間は、それぞれユーザーのタイムゾーンに則ります。

ハロウィン帽子をかぶった「ピカチュウ」が登場!

「ハロウィンイベント2023:ダブルアメリサーチ」の期間中は、おばけのワッペンがポイントのハロウィン帽子をかぶった「ピカチュウ」が登場する。

※ハロウィン帽子をかぶった「ピカチュウ」は、進化させることができません。

「ハロウィン2023パック」のお知らせ

「ハロウィンイベント2023:ダブルアメリサーチ」の開催を記念して、2023年10月29日より、「ハロウィン2023パック」が登場する。

【概要】

期間:

2023年10月29日4時~11月6日3時59分

内容:

・ハロウィン2023パックS

スーパーサブレ ×1

なかよしのおこう ×1

ばんのうアメS ×3

・ハロウィン2023パックM

ポケサブレ ×6

スーパーサブレ ×2

なかよしのおこう ×1

ばんのうアメS ×6

・ハロウィン2023パックL

スーパーサブレ ×10

なかよしのおこう ×3

ばんのうアメS ×6

ばんのうアメM ×2

「なかよしのおこう」は、おやつタイムでポケモンが一匹確定でチャンス状態になるどうぐ。「ばんのうアメ」はどんなポケモンのアメにも変えられる、特別なアメだ。

イベント期間中に出会うポケモンたちと仲良くなったり、おてつだいポケモンを育てたりする時、これらの便利などうぐを活用してみよう。

※「ハロウィン2023パックS」は、期間中に3回購入可能です。また「ハロウィン2023パックM」「ハロウィン2023パックL」は、期間中にそれぞれ1回限り購入可能です。

「グッドスリープデー」のお知らせ

2023年10月28日4時〜10月31日3時59分に、インゲームイベント「グッドスリープデー」を開催。

■イベント期間

【1日目】2023年10月28日4時~10月29日3時59分

【2日目(満月の日)】2023年10月29日4時~10月30日3時59分

【3日目】2023年10月30日4時~10月31日3時59分

※グッドスリープデーの各開催日の日付の切り替わりはそれぞれ午前4時です。

■イベントの参加方法

イベント期間中、眠る前に「ねむる」ボタンを押して、睡眠計測を行なうだけ。睡眠リサーチで、さまざまなイベント効果が発揮される。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。