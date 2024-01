スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』の公式サイトおよび公式X(旧Twitter)にて1月9日、5つ目となる新フィールド「ラピスラズリ湖畔」の実装日が発表された。2024年1月24日15時よりプレイ可能となる。

・公式のお知らせ(新フィールド登場)

https://www.pokemonsleep.net/news/4492/

新フィールドでは、新たに「ミニリュウ」「ラルトス」「ヌイコグマ」や、その進化系のポケモンと新たに出会えるように。

カビゴンの好きなきのみは、「ドリのみ(くさ)/マゴのみ(エスパー)/クラボのみ(かくとう)」というラインアップだ。

新フィールドのアンロック条件は、寝顔図鑑の目標「240種類」を達成すること。まだ届いていないという人は、いまのうちに寝顔図鑑の充実を目指そう。

また、新フィールドにすぐ行けない人のために、2024年1月29日~2月12日の2週間、「ラピスラズリ湖畔登場キャンペーン」をワカクサ本島(初期フィールド)にて開催する。

期間中はワカクサ本島でも「ミニリュウ」「ラルトス」「ヌイコグマ」に出会えるとのことなので、この機会をお見逃しなく。キャンペーンの詳細は、下記の公式ページやゲーム内のお知らせを参照してほしい。

・公式のお知らせ(キャンペーン)

https://www.pokemonsleep.net/news/4490/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

