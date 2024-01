エレクトロニック・アーツ(EA)は1月15日、戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』が、2024年2月に5周年を迎えることを記念して、特別な祭典「Apex Legends Asia Festival 2024 Winter」の開催決定を発表した。

本イベントは、国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」主催のもと、幕張メッセ 4-5-6 ホールにて、2024年2月24日、25日の2日間開催される。今回は新たに海外から「TSM」と「Aliance」の2チームの出場が決定している。

本イベントのオフィシャル先行チケットは、2024年1月15日20時より販売中だ。

・特設サイト

https://apexasiafes.com/2024/

出場決定チーム

<海外>

・TSM(Verhulst選手、ImperialHal選手、Reps選手)

・Aliance(Hakis選手、Yuki選手、Effect選手)

<日本>

・FENNEL(Pinotr選手、mo-mon選手、栗原選手)

・RIDDLE ORDER(ゆきお選手、saku選手、メルトステラ選手)

・NORTHEPTON(YukaPEROdator選手、ReyzyGG選手、Taida選手)

・KINOTROPE GAMING(1Tappy選手、4rufa選手、Mia.K選手)

・FNATIC(YukaF選手、satuki選手、Lyqk選手)

・REIGNITE(すでたき選手、ShunMi選手、まつたす選手)

・PULVEREX(破壊 HammerDrill選手、Ftyan選手、UmichanLoveti選手)

<韓国>

・CRAZY RACCOON(Dogma選手、Junghee選手、Jusna選手)

・REJECT(KaronPe選手、SangJun選手、Obly選手)

<中国>

・DREAM FIRE(Pite174選手、3Mz選手、Roieee選手)

・MDY White(Mingyue選手、LdDuD選手、FeiJu選手)

・VK Gaming(Kasssa選手、XiaoKai選手、KenTunG選手)

オープニングアクト出演者

Apex Legendsトレーラー「Only One King」の作曲家であるTOMMEE PROFITTさん、歌手のJung Youthさんの出演が決定。さらに和太鼓パフォーマンスの彩さん、書道家の万美さんがコラボレーションし、総勢4組のゲストがオープニングアクトを飾る。

出演者:

TOMMEE PROFITさん(アーティスト)

Jung Youthさん(アーティスト)

彩さん(和太鼓パフォーマー)

万美さん(書道家)

チケット情報

<オフィシャル先行>

チケット価格:

・S席:1万1000円

・A席:8800円

・U-18割(18歳以下)A席:4400円

販売スケジュール:

受付開始:2024年1月15日20時

受付締切:2024年2月24日17時

※U-18割(18歳以下)A席ご利用の方は、入場時に身分証明書をご提示いただきます。

詳細はオフィシャルサイトにて確認してほしい。

日本初開催「Apex Legends Asia Festival 2024 Winter」

本イベントはプロ選手、ストリーマー、クリエイター、ファンなどApex Legendsに関わるすべての人が一員となれる、ローンチ5周年を記念した特別な「お祭り」。

日本、中国、韓国の3ヵ国のプロチームに加え、世界トップチームをスペシャルゲストとして迎え、各国の威信をかけて戦う特別な2日間を演出する。

「Apex Legends Asia Festival」は日本初開催となり、世界トップチーム同士のプレイがオフラインで観ることのできる貴重な機会となる。

DAY1、DAY2両日ともに、日中韓のトッププロチームによるバトルロイヤル形式での試合に加え、プロ・クリエイターによるさまざまなモードを使用したショーマッチも予定しているとのこと。

また会場には上記のステージエリアとは別に、プレイエリアや展覧エリア、フードエリア、チームブースなど、Apex Legendsのオフラインイベントとしてアジア最大級のコミュニティエリアも用意しており、会場でしか楽しめないコンテンツが勢揃いする。

そして、今回はスペシャルゲストチームとして特別に、海外からTSMとAllianceの出場が決定した。

また今回、本イベントの公式英語配信としてストリーマーのNiceWiggさんとGreeKさんが登場。現地でミラー配信を通じ大会を盛り上げてくれる。

●「Apex Legends Asia Festival 2024 Winter」開催概要

開催日程:

2024年2月24日 開場10時30分/開演12時

2024年2月25日 開場10時30分/開演12時

会場:幕張メッセ4-5-6ホール(千葉市美浜区中瀬2-1)

特設サイト:https://apexasiafes.com/2024/

主催:RAGE(CyberZ、エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日)

協力:Electronic Arts

日本配信プラットフォーム:RAGE公式YouTube、Twitch

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.