エレクトロニック・アーツが展開するバトルロイヤルファーストパーソンシューティング『Apex Legends』では、1月10日から『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とのコラボイベント「Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTHイベント」を開催中です。期間は1月31日まで。

イベントでは、装飾アイテム「バスターソードR5格闘武器スキン」を含む36種のイベントアイテムが手に入るイベントパックを用意。バスターソードR5格闘武器スキンは、全レジェンドが装備できるスーパーレジェンド格闘武器スキンで、イベントパックで1%を引き当てるか、すべてのイベントアイテムをコンプリートすればゲットできます。

イベントパックには、レイスやホラインゾン、クリプトなどのコラボスキン、武器のコラボスキン、コラボフレームなどが含まれています。なお、コラボレジェンドスキンは、直接ショップからも購入可能です。なお、バスターソードR5格闘武器スキンはイベント終了後のミシックショップに登場しないので、ほしいという方はイベント中にゲットするようにしておくといいかもしれません。

今回、レイスとホライゾン、クリプトのコラボスキンを提供してもらいました。実際にみてみると、レイスはティファ、ホライゾンはエアリス、クリプトはクラウドの衣装がモチーフになったスキンのようです。

イベント期間中には、期間限定モード「FINAL FANTASY VII マップジャック」も実装されています。この期間限定モードでは、マップ内に「バスターソードR2R5」や「マテリアルポップアップ」が登場します。

バスターソードR2R5は、斬ってダメージを与えるだけでなく、敵を空中に打ち上げて自身も飛び上がり、追撃で飛び上がってさらに斬るといった攻撃のほか、前に向かって突進することも可能です。

また、攻撃を当てたり、攻撃を受けたりするほか、ソードで弾をガードすることでゲージが溜まっていき、満タンになるとリミットブレイクを利用可能。リミットブレイクすると、一定時間移動速度が上がり、被ダメージが軽減し、突進と打ち上げが連続使用できるようになります。

なお、バスターソードR2R5はマップの各所で拾うことができるほか、ケアパッケージからも登場します。

マテリアルポップアップは、「AOEいかづち」や「HPきゅうしゅう」といったさまざまな効果を持つポップアップで、それぞれ対象の武器にポップアップとして装着して使用できます。

実際に期間限定モードをプレイしてみました。普段は撃ち合いで勝敗が決まるのですが、最終円ではバスターソードR2R5を持った人だらけ、撃ち合いと斬り合いが混同したカオスなバトルが楽しめました。普段とは違ったApex Legendsが楽しめるので、ぜひ楽しんでみて下さい。

1月23日にアスキーゲーム部+で期間限定モードを楽しむ生放送実施

スキンが当たる読者プレゼントも!

さて1月23日に、久しぶりにアスキーゲーム部+でApex Legendsをプレイします。さらには、提供いただいたレイス、ホライゾン、クリプトのコラボスキンを1名様にプレゼントします! アスキー編集部のアカウントをフォロー、23日の生放送で見たいFFコラボキャラを記載して下記の投稿を引用ポストしていただいた方から抽選でプレゼントします。応募締め切りは1月23日(火)23時59分までです。ぜひ応募してみてください!

(c) 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

(c) SQUARE ENIX