エレクトロニック・アーツは1月5日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)でサービス中のファーストパーソンシューティング『Apex Legends』について、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とのコラボイベント「Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTHイベント」の開催日を発表。開催日は、2024年1月10日より。

ゲームプレイトレーラー

URL:https://www.youtube.com/watch?v=EmvYn92x_FA

期間限定モードの「FINAL FANTASY FANTASY Ⅶ REBIRTH マップジャック」では、「バスターソードR2R5」や「マテリアルポップアップ」などが登場。

また、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』にインスパイアされた最新のレジェンダリースキンやエピックスキンを含む装飾アイテム、ステッカー、エモートなどが登場する。

無限の可能性を秘めた3週間

「FINAL FANTASY VII マップジャック」が『Apex Legends』のランク戦ではないバトルロイヤルに代わるモードとして登場。この大興奮の最新モードで「バスターソードR2R5」を使いこなし、ダッシュして弾をよけ、強力なリミットブレイクを解き放とう。

「AOEいかづち」や「HPきゅうしゅう」などの効果をもたらす「マテリアホップアップ」、そして、味方になってくれるソルジャーのネッシーなどが新たな要素としてゲームに加わる。

さらに、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』にインスパイアされたゲームプレイを楽しめるだけではなく、見た目を変化し、楽しめる。モーグリにインスパイアされたワットソン用スキンや、レイス、クリプト用のアイコニックスキンなどの新スキンがアウトランズに登場する。

これらのスキンはApexコインで購入でき、期間限定の『FINAL FANTASY VII REBIRTH』テーマ仕様の装飾アイテム全36種の一部でもある。イベントパックを購入してノックアウトプールから、どのレジェンドでも装備できる初のミシック装飾アイテム「ミシックバスターソードR5」などのアイテムを手に入れよう。

「Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTHイベント」で2つのゲームの世界観が1つになったユニバースを楽しめるのは、この期間だけだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

© SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION:TETSUYA NOMURA