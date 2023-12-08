限界（リミット）は突破するためにあることを証明する！
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
エレクトロニック・アーツ（EA）は12月8日に開催された世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2023」において、戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』が、スクウェア・エニックスのRPG『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（※）とコラボレーションすることを発表した。
※『FINAL FANTASY VII REBIRTH』は、2024年2月29日発売予定。
日本時間2024年1月10日より、『Apex Legends』が『FINAL FANTASY VII REBIRTH』をアウトランズに召喚し、限界（リミット）は突破するためにあることを証明するゲーム内コラボを予定しているという。イベントの詳細は、今後の発表に期待しよう。
■Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH Event 発表トレーラー
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：Apex Legends
ジャンル：シューティング
配信：エレクトロニック・アーツ
開発：Respawn Entertainment
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam／EA app）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
CERO：D（17歳以上対象）
© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.
© SQUARE ENIX
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