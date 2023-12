エレクトロニック・アーツ(EA)は12月8日に開催された世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2023」において、戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』が、スクウェア・エニックスのRPG『FINAL FANTASY VII REBIRTH』(※)とコラボレーションすることを発表した。

※『FINAL FANTASY VII REBIRTH』は、2024年2月29日発売予定。

日本時間2024年1月10日より、『Apex Legends』が『FINAL FANTASY VII REBIRTH』をアウトランズに召喚し、限界(リミット)は突破するためにあることを証明するゲーム内コラボを予定しているという。イベントの詳細は、今後の発表に期待しよう。

■Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH Event 発表トレーラー

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

© SQUARE ENIX