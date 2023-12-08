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ゲーム  >  ニュース  >  『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催

限界（リミット）は突破するためにあることを証明する！

『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催

2023年12月08日 19時35分更新

文● Zenon／ASCII

『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催

　エレクトロニック・アーツ（EA）は12月8日に開催された世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2023」において、戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』が、スクウェア・エニックスのRPG『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（※）とコラボレーションすることを発表した。
※『FINAL FANTASY VII REBIRTH』は、2024年2月29日発売予定。

　日本時間2024年1月10日より、『Apex Legends』が『FINAL FANTASY VII REBIRTH』をアウトランズに召喚し、限界（リミット）は突破するためにあることを証明するゲーム内コラボを予定しているという。イベントの詳細は、今後の発表に期待しよう。

■Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH Event　発表トレーラー

【スクリーンショット】

『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催
『Apex Legends』×『FINAL FANTASY VII REBIRTH』コラボ決定！2024年1月10日より開催

【ゲーム情報】

タイトル：Apex Legends
ジャンル：シューティング
配信：エレクトロニック・アーツ
開発：Respawn Entertainment
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam／EA app）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
CERO：D（17歳以上対象）

© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

© SQUARE ENIX

 

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