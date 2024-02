エレクトロニック・アーツ(EA)は2月6日、戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』が、2024年2月に5周年を迎えることを記念して、新シーズン「Apex Legends ブレイクアウト」の最新シネマティックトレーラーを公開した。

自分の目で戦場の内外でのレジェンドを体験。コンジットやローバ、オクタン、そのほかのレジェンドの目を通して戦場を駆け抜け、飛び回りながら、ホライズンに目を配り、次のチャレンジに備えよう。

また、新シーズンに関する開発陣からのレター動画もあわせて公開中。日本語字幕にも対応しているので、要チェックだ。

なお、下記の記事では新シーズンに関する詳細を掲載中。あわせてチェックしてもらいたい。

「Apex Legends ブレイクアウト」の詳細がさらにわかるゲームプレイトレーラーは、2024年2月9日(日本時間)に公開予定。

PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(EA App/Steam)での次回アップデートは、2024年2月14日(日本時間)に公式ローンチされるという。続報に期待しよう。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2024 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.