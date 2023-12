3goo(サングー)は、香港島を舞台にしたオープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』(テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン)のPlayStation 5のパッケージ版/ダウンロード版を発売すると発表。発売時期は、2024年予定となる。

あわせて、レーサートレーラーを公開した。映像では、香港島を猛スピードで駆け抜けるマシンたちやマシンのカスタマイズシーンなども見られるので、ぜひともチェックしよう。

▼PlayStation Store製品ページ(欲しいリスト追加はこちら)

https://bit.ly/3RBWufg

▼『Test Drive Unlimited Solar Crown』レーサートレーラー

https://bit.ly/47dFe5H

『Test Drive Unlimited Solar Crown』について

「Test Drive Unlimited」シリーズの最新作である本作は、過去の作品が築き上げてきた要素を受け継ぎながら、現代的な水準で進化させたマルチプレイヤーレーシングゲーム。

等身大スケールで再現された香港島の600km(375マイル)にもおよぶ道路は圧巻。プレイヤーはレースをしながら、香港のセレブなライフスタイルを体験できる。

【ゲーム情報】

タイトル:Test Drive Unlimited Solar Crown

(テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン)

ジャンル:オープンワールドレーシングゲーム

販売:3goo

開発:NACON/Kylotonn Games

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年予定

価格:未定

CERO:審査予定

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN© 2023 published by Nacon S.A. and developed by Kylotonn Games. All rights reserved. "Test Drive" is a registered trademark of Nacon S.A. All rights reserved.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.