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等身大スケールで再現された香港島を走り抜けろ！

オープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』がPS5で2024年に発売決定！

2023年12月27日 20時20分更新

文● ミヤザキ／ASCII

オープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』がPS5で2024年に発売決定！

　3goo（サングー）は、香港島を舞台にしたオープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』（テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン）のPlayStation 5のパッケージ版／ダウンロード版を発売すると発表。発売時期は、2024年予定となる。

　あわせて、レーサートレーラーを公開した。映像では、香港島を猛スピードで駆け抜けるマシンたちやマシンのカスタマイズシーンなども見られるので、ぜひともチェックしよう。

▼PlayStation Store製品ページ（欲しいリスト追加はこちら）

https://bit.ly/3RBWufg

▼『Test Drive Unlimited Solar Crown』レーサートレーラー

https://bit.ly/47dFe5H

『Test Drive Unlimited Solar Crown』について

　「Test Drive Unlimited」シリーズの最新作である本作は、過去の作品が築き上げてきた要素を受け継ぎながら、現代的な水準で進化させたマルチプレイヤーレーシングゲーム。

　等身大スケールで再現された香港島の600km（375マイル）にもおよぶ道路は圧巻。プレイヤーはレースをしながら、香港のセレブなライフスタイルを体験できる。

オープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』がPS5で2024年に発売決定！
オープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』がPS5で2024年に発売決定！
オープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』がPS5で2024年に発売決定！
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オープンワールドレーシングゲーム『Test Drive Unlimited Solar Crown』がPS5で2024年に発売決定！

【ゲーム情報】

タイトル：Test Drive Unlimited Solar Crown
（テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン）
ジャンル：オープンワールドレーシングゲーム
販売：3goo
開発：NACON／Kylotonn Games
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2024年予定
価格：未定
CERO：審査予定

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN© 2023 published by Nacon S.A. and developed by Kylotonn Games. All rights reserved. "Test Drive" is a registered trademark of Nacon S.A. All rights reserved.
Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

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