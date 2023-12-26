3goo（サングー）は12月26日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにおいて、ダウンロード版が最大99％オフとなる「2023 ありがとサングーセール」を、期間限定で開催中だと発表した。
今回のセールは、『ゾロ ザ クロニクルズ』『FIA ヨーロピアン・トラックレーシング・チャンピオンシップ』などのタイトルが100円以下になったり、『セッション:スケート シム』を含む2023年に発売した新作などが対象となっていたりと、非常にお得な内容となっている。
セール期間はタイトルによって異なるので、ストアページを参照してほしい。
ニンテンドーeショップ：ピックアップタイトル
『FIA ヨーロピアン・トラックレーシング・チャンピオンシップ』
5720円 ⇒ 100円（98％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000022432.html
『ゾロ ザ クロニクルズ』
4950円 ⇒ 100円（97％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000053745.html
『ロック・オブ・エイジス: メイク&ブレイク』
3740円 ⇒ 100円（97％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000030363.html
『ファルコニア ウォリアー エディション』
3850円 ⇒ 100円（97％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040049.html
『リマザード：トーメンテッド ファーザーズ リマスター』
3520円 ⇒ 100円（97％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000028884.html
『シェフライフ レストランシミュレーター』
5280円 ⇒ 1800円（65％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056462.html
『セッション：スケートシム』
6380円 ⇒ 2490円（60％オフ）
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060368.html
PlayStation Store：ピックアップタイトル
『ニコロデオン オールスター大乱闘 アルティメットエディション』
6578円 ⇒ 65円（99％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0281-PPSA02280_00-2612847803396501
『FIA ヨーロピアン・トラックレーシング・チャンピオンシップ』
6820円 ⇒ 68円（99％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP4236-CUSA17069_00-FULLGAME00000000
『ロック・オブ・エイジス: メイク&ブレイク』
3740円 ⇒ 74円（98％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP4236-CUSA20152_00-ROCKOFAGEJAPAN20
『ファルコニア ウォリアー エディション』
3850円 ⇒ 77円（98％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP4236-PPSA03411_00-THEFALCONEERJP00
『ゾロ ザ クロニクルズ』
4950円 ⇒ 99円（98％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP6665-PPSA06508_00-ZTC0000000000000
『セッション：スケートシム』
6710円 ⇒ 2348円（65％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP6665-PPSA06510_00-SSSG000000000000
『シェフライフ レストランシミュレーター』
5280円 ⇒ 2481円（53％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP6665-PPSA07390_00-ARB0000000000000
『トランスポートフィーバー２』
6820円 ⇒ 3751円（45％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP4236-PPSA15277_00-TRFE200000000000
『ギャング オブ シャーウッド』
6380円 ⇒ 5104円（20％オフ）
ストアURL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP6665-PPSA09255_00-GOS0000000000000
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