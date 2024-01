3gooは1月25日、ゾンビだらけとなった終末世界で生き延びるサバイバルアクションRPG『Welcome to ParadiZe』(ウェルカム トゥ パラダイズ)のストーリートレーラーを公開した。

公開された「Welcome to ParadiZe」の最新トレーラーでは、ユーモアのあるエピソード形式でソンボットシステムについて説明している。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5で、発売日は2024年2月29日、価格は4950円となる。現在、全国のゲーム取り扱い店やオンラインショッ プにて事前予約受付中。デジタル版は本日18時よりPS Storeにて予約可能になる。

・PS Store

https://bit.ly/49BFz4A

・ストーリートレーラー

https://bit.ly/3vJOiSN

ゾンビだらけの楽園「ParadiZe(パラダイズ)」へようこそ! 終末ってホント退屈だったりしませんか? だったら、せっかくの終末をゾンビ仲間と楽しむ方法をお伝えしましょう! 一緒に冒険し、悪いゾンビから身を守り、親友になる、そんなゾンビが欲しいなら、ParadiZeへダイレクトにご参加ください。ここではあなたの夢がかなう楽園かも知れません。 ところで、新しいトレーラーを公開したParadiZeのこと、見てみたくないですか?

ゾンボットシステム

プレイヤーは、ゾンビを倒しハッキングヘルメットを被せることで「ゾンボット」と呼ばれる忠実な仲間を生み出せる。

ゾンボットはプレイヤーの指示に従い、戦闘だけでなくアイテムの収集や拠点の管理など、さまざまな状況でプレイヤーの生存の助けとなってくれるだろう。

【ゲーム情報】

タイトル:Welcome to ParadiZe(ウェルカム トゥ パラダイズ)

ジャンル:アクションRPG/ゾンビサバイバルアクション

販売:3goo

開発:Nacon S.A./ Eko Software

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年2月29日

価格:4950円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/1~4人(オンライン)

CERO:D(17歳以上対象)

©2024 Published by NACON and developed by EKO Software.

All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.