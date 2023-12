3goo(サングー)は12月26日、アガサ・クリスティの不朽の名作を現代を舞台に再構成した推理アドベンチャーゲーム『アガサ・クリスティ オリエント急行殺人事件』のNintendo Switchのダウンロード版の配信日を発表。配信日は2024年1月25日、価格は5280円。

また、ニンテンドーeショップでの予約受付をスタートするとともに、無料の体験版の配信を開始した。

ニンテンドーeショップはこちらから

https://bit.ly/3Nt165S

ストーリートレーラー

Nintendo Switch版の体験版では、プレイヤーはポアロとなり、豪華な列車内で発生した殺人事件を解決するために乗客たちに聞き込み調査を行ないながら推理を進めていくことになる。

さまざまな登場人物と出会う中、本作でポアロの相棒となるオリジナルキャラクターのジョアンナも登場。多彩なパズルやマインドマップを使った極上の推理体験を、この機会に味わってみてはいかがだろうか。

『アガサ・クリスティ オリエント急行殺人事件』について

2023年を舞台に原作に新たな展開を加えたこのゲームは、Microids Studio Lyonが開発し、アガサ・クリスティの古典文学に新たな命を吹き込んだ。プレイヤーは、名探偵エルキュール・ポアロと、彼の新しい相棒ジョアンナ・ロックとして、オリエント急行で起きた殺人事件の真相を探ることになる。

謎を解くのは簡単ではなく、数々の紆余曲折を経て、プレイヤーは小さな灰色の脳細胞と探偵のスキルを駆使して真相を解明しなければならない。なお、本作は PlayStation 5とPlayStation 4でも発売予定だ。

ゲームの特徴

●忠実ながらも新鮮

このゲームは原作を忠実ながらも新鮮にアレンジし、ジョアンナ・ロックが新キャラクターとして加わった。ジョアンナでプレイすると、昔の記憶を振り返り、列車から出ることができる。

●伝説の名探偵エルキュール・ポアロとなれ

エルキュール・ポアロの頭の中に入り込み、マインドマップを活用しながら推理し、各章に散りばめられたパズルや手がかりを探索しよう。

●どんでん返しのストーリー

「オリエント急行殺人事件」は、文学史上最も有名などんでん返しの1つとして知られており、本作でもそのリッチなストーリーを楽しめる。2023年が舞台となった本作で、新たな切り口を目撃することとなるだろう。

●見事な探偵・推理ゲーム

プレイヤーはポアロとジョアンナとして、パズルを解きながら推理を重ね、悲劇的な殺人の裏に隠された真相に迫っていこう。周囲の状況を調べ、登場人物と会話しながら手がかりを探し、容疑者と対峙することになる。

【ゲーム情報】

タイトル:アガサ・クリスティ オリエント急行殺人事件

ジャンル:アドベンチャーゲーム

販売:3goo

開発:Microids Studio Lyon

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2024年1月25日

価格:5280円

IARC:12+(12才以上)

©2023 Microids SA and Agatha Christie Limited. All rights reserved. Published by Microids SA. Developed by Microids Studio Lyon. All rights reserved. Murder On The Orient Express ©1934 Agatha Christie Limited. All rights reserved. MURDER ON THE ORIENT EXPRESS, AGATHA CHRISTIE, POIROT, the Agatha Christie Signature and the AC Monogram Logo are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and elsewhere. All rights reserved. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.