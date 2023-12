スパイク・チュンソフトは12月7日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、ダウンロード版の予約受付をニンテンドーeショップで開始した。

また、いつでも冒険の振り返りを行なえる機能や、序盤で登場するモンスター情報をあわせて公開している。

本作の発売日は2024年1月25日、価格はパッケージ/ダウンロード版ともに6985円。なお、予約購入受付期間は、2024年1月24日まで。

<ニンテンドーeショップ予約ページ>

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000062950.html

■いつでも冒険の振り返りを行える機能を紹介!

冒険の結果を記録した探検録には、最高到達フロア・ターン数・挑戦回数などの情報や、各フロアで出会ったモンスターの情報がダンジョンごとにまとめられている。

また、もののけ手帳や道具手帳、印手帳などカテゴリごとに分けられた手帳も用意されており、ダンジョン探索中でもそれぞれの特徴や効果などの情報を確認可能だ。

■序盤で登場するモンスターを紹介!

マムル(マムル種)

「風来のシレン」シリーズお馴染み、マスコット的存在のモンスター。攻撃力も低く、HPも少ないモンスターだが、本作では「デッ怪」としても登場する。

オトト兵(オトト兵種)

半魚人のような姿の水棲モンスター。水の上を移動できるうえ、水の上にいる間は攻撃力がアップし、HPも毎ターン回復する。

レベル2の「オトト軍曹」からは、残りHPが少なくなると水場に逃げこむようになる。

タコぎん(タコぎん種)

ほかのモンスターの後について一緒に行動するという特性を持った水棲モンスター。レベル2の「旬のタコぎん」からは、一緒に行動しているモンスターが倒されると怒りで攻撃力がアップする。

オトト兵同様、水の上では有利な効果を受ける。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年1月25日

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.