ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は12月11日、PlayStation 5(PS5)の新モデルと、PS5用ソフトウェア『Marvel's Spider-Man 2』の本編ダウンロード版(プロダクトコード)がセットになった「PlayStation 5 "Marvel's Spider-Man 2" 同梱版」を日本国内で発売すると発表。本製品は数量限定で、発売日は2023年12月20日。価格は6万6980円となる。

『Marvel's Spider-Man 2』は、2023年10月20日に発売され、2023年10月30日時点で累計実売本数が500万本を達成した人気作。この機会に、新型PS5とともにゲットしてみてはいかがだろうか。

本日以降、全国のPlayStation取扱店や各種ECサイトにて順次予約を開始予定とのこと。

『Marvel's Spider-Man 2』 ローンチトレーラー

PlayStation 5 新モデル

2023年11月10日に販売を開始したPS5の新モデルは、PS5のゲーム体験を実現するテクノロジーや機能はそのままに、従来のモデルと比較して小型化および軽量化を実現している。さらにUltra HD Blu-rayディスクドライブは着脱可能となり、本体内蔵のSSDストレージは1TBへと増量した。

『Marvel’s Spider-Man 2』とは

『Marvel’s Spider-Man 2』は、リアルで広大なマーベル世界のニューヨークを舞台に、スパイダーマンになりきった爽快アクションと壮大なストーリーが楽しめるオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム「Marvel’s Spider-Man」シリーズの最新作。

本作では、2人のスパイダーマン、ピーター・パーカーとマイルズ・モラレスを使い分けながら、最強の敵ヴェノムや、マーベルの有名ヴィランたちに立ち向かう。

アクションやストーリー、豊富な探索要素はもちろんのこと、本作はPS5の性能を最大限に活かし、遠く離れたエリアにほぼ瞬時にファストトラベルで移動したり、光や影の現実的な挙動をシミュレートするレイトレーシングによって街の景観がさらにリアルになったりと、最先端のオープンワールド体験を楽しめる作品になっている。

・『Marvel’s Spider-Man 2』公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/games/marvels-spider-man-2/

【製品情報】

製品名:PlayStation 5 "Marvel's Spider-Man 2"同梱版

型番:CFIJ-10020

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2023年12月20日予定

価格:6万6980円

同梱物:

・PlayStation 5 ×1

・ディスクドライブ(PS5に装着済み)※1 ×1

・DualSenseワイヤレスコントローラー ×1

・横置き用フット ×2

・HDMIケーブル ×1

・電源コード ×1

・USBケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM(プリインストールゲーム)※2 ×1

・PS5用『Marvel's Spider-Man 2』ゲーム本編ダウンロード版(プロダクトコード)※2 ※3 ×1

※1 ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。

※2 システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※3 このゲームは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2025年12月31日です。資金決済法に基づ く表示については、https://pscom.jp/lgpをご覧ください。

※ 一部取り扱いのない店舗がございます。詳細は各販売店にお問い合せください。