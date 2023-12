Yostarは12月8日、スマートフォン向けアプリ『アズールレーン』において、2023年12月15日20時より、公式生放送「冬のアズレン公式生放送 -男だらけの年末二本立て SP-」の配信が決定したと発表。番組は『アズールレーン』の公式YouTubeチャンネルや公式X(旧Twitter)にて配信される。

「冬のアズレン公式生放送 -男だらけの年末二本立て SP-」

本番組は、MCにお馴染みマフィア梶田さん、スペシャルゲストに立花慎之介さん、高塚智人さん、広瀬裕也さんのお馴染みファンのお兄さんたち3人を迎えて、二本立ての年末スペシャルとしてお届け。

20時からの第一部「冬のアズレン公式生放送」では、『アズールレーン』に関するゲーム内外の最新情報などを紹介する。

そして22時からの第二部「男だらけのアズレン忘年会」では、今年一年のアズレンをファンのお兄さんたちと振り返りつつ、後半では視聴者から寄せられたアズレンに関する懺悔したいことや反省したいエピソードを、ファンのお兄さんたちが見届け人となって判定するアズレン反省会などをしていく予定だという。

また、本番組では視聴者プレゼント企画も実施予定。当日は、本生放送の番組ハッシュタグ「#冬のアズ生年末SP」をつけて感想を投稿して、出演者と一緒に盛り上がってみてはいかがだろうか。

▼配信日時

2023年12月15日20時開始予定

▼出演者

MC:マフィア梶田さん

スペシャルゲスト:立花慎之介さん(声優)/高塚智人さん(声優)/広瀬 裕也(声優)

Yostarスタッフ:三輪木 大氏(Yostar社長室室長)

▼配信媒体

・アズールレーン公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/live/hhQUh6V_QS0

・アズールレーン公式X(旧Twitter)

生放送の配信当日に、アズールレーン公式X(旧Twitter)アカウント(@azurlane_staff)にて投稿される生放送ポストより視聴可能。

※番組内容、配信時間、出演者等は予告なく変更になる場合がございます。

第二部「男だらけのアズレン忘年会」にて、アズレンに関する懺悔したいことや反省したいエピソードを大募集!

2023年12月15日配信予定の「冬のアズレン公式生放送 -男だらけの年末二本立て SP-」の22時からの第二部「男だらけのアズレン忘年会」にて、指揮官から寄せられたアズレンに関する懺悔したいことや反省したいエピソードを募集中。

採用された投稿はファンのお兄さんたちが判定し、結果によって豪華な賞品などをプレゼント。今年の懺悔は今年のうちにということで、アズレンに関する懺悔したいことや反省したいエピソードを応募してみてはいかがだろうか。下記の例のように、アズレンに関連していればOKだという。

■例:

・電車の中で大音量で「アズールレーン」のタイトルコールを流してしまいました。

・アズレンのフィギュアを買いすぎて、家の中がフィギュアであふれて家族会議に発展しました。

●応募フォームはこちら

https://forms.gle/KzKQxntDS1ReVHtL8

●応募締め切り

2023年12月13日23時59分まで

※そのほかの注意事項はフォームに記載の注意事項をご参照ください。

「出演者寄せ書きサイン色紙」&「特製グッズ」が当たる

生放送連動SNSキャンペーンを開催予定!

「冬のアズレン公式生放送 -男だらけの年末二本立て SP-」の番組配信と同時に、配信記念のSNSキャンペーンを開催。抽選で合計5名に「番組出演者の寄せ書きサイン色紙」&「特製グッズ」をセットにしてプレゼントする。

▼応募方法

①アズールレーン公式X(旧Twitter)アカウント(@azurlane_staff)をフォロー

②2023年12月15日20時頃、上記アカウントから投稿される「番組開始ツイート」をリポスト。もしくは番組放送中に「#アズ生年末SP」をつけて番組の感想を投稿して応募完了!

③抽選で5名に「番組出演者の寄せ書きサイン色紙」&「特製グッズ」をセットにしてプレゼント

▼応募期間

2023年12月15日の20時頃予定の番組開始ポストの投稿~当該の番組終了まで

※当選のご連絡は当選者の方にX(旧Twitter)のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※アズールレーン公式X(旧Twitter)アカウントのフォローを外されていた場合や当選後にご連絡が取れない場合など、応募を無効とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※賞品は後日郵送にてお届けいたします。

※賞品の発送は日本国内のみとさせていただきます。

【ゲーム情報】

タイトル:アズールレーン

ジャンル:STG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年9月14日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.