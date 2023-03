Yostarは3月14日、スマートフォン向けアプリ『アズールレーン』の「ウルリッヒ・フォン・フッテン(CV:山村響さん)」によるホワイトデー向けの特別ASMR動画を、公式YouTubeチャンネルにて公開した。

■「ウルリッヒ・フォン・フッテンのトキシック・ヒアリング」特別ASMR動画

「ウルリッヒ・フォン・フッテン(CV:山村響さん)」から“ちょこっと毒づきの癒やし”をお届け

先日の「アズレン公式生放送-ロイヤルの春のお茶会 SP-」で制作決定が明らかになった今回のASMR動画。部屋で彼女と二人きり。その中で語られる言葉とは? その耳で実際に確かめてみてはいかがだろうか。

・Youtube URL

https://youtu.be/Egc4hO7R2Ug

『アズールレーン』ASMRシリーズ「指揮官を癒やし隊」第三弾制作中

好評の『アズールレーン』ASMRシリーズ「指揮官を癒やし隊」第三弾が制作中と発表。続報に期待しよう。

・『アズールレーン』ASMR シリーズ「指揮官を癒やし隊」

https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/azurlane/

【ゲーム情報】

タイトル:アズールレーン

ジャンル:STG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年9月14日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

©2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.