Yostarは11月10日、スマートフォン向けアプリ『アズールレーン』において、2023年11月17日20時より、公式生放送「秋のアズレン公式生放送 -シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK コラボ SP-」の配信が決定したと発表。番組は『アズールレーン』の公式YouTubeチャンネルや公式X(旧Twitter)にて配信される。

・「秋のアズレン公式生放送 -シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK コラボ SP-」

https://www.youtube.com/watch?v=igLaGLNt9AU

本番組では、『アズールレーン』と『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』とのコラボに関するさまざまな情報などをお届け予定。さらに、視聴者プレゼント企画も実施予定とのこと。当日は、本生放送の番組ハッシュタグ「#秋のアズ生」をつけての感想ツイートで盛り上がってみてはいかがだろうか。

さらに当日は番組出演者の寄せ書きサイン色紙が当たるSNSキャンペーンも実施されるので、参加してみよう。

▼配信日時

2023年11月17日20時開始予定

▼出演者

MC:マフィア梶田さん

スペシャルゲスト:原田 ひとみさん(飛鳥 役)/原 由実さん(雪泉 役)

Yostarスタッフ:三輪木 大氏(Yostar社長室室長)

▼番組ハッシュタグ

#秋のアズ生

▼配信媒体

・YouTube Live(アズールレーン公式YouTubeチャンネル)

https://youtube.com/live/igLaGLNt9AU

・アズールレーン公式X(旧Twitter)

生放送の配信当日に、アズールレーン公式X(旧Twitter)アカウント(@azurlane_staff)にて投稿される生放送ポストより視聴可能。

※番組内容、配信時間、出演者などは予告なく変更になる場合がございます。

「出演者の寄せ書きサイン入り特別サイン色紙」が当たるSNSキャンペーン開催予定!

番組配信と同時に、配信記念のSNSキャンペーンを開催予定。抽選で計5名に「出演者の寄せ書きサイン入り特別サイン色紙」がプレゼントされる。

▼応募方法

①アズールレーン公式X(旧Twitter)アカウント(@azurlane_staff)をフォロー

②上記アカウントから投稿される番組開始ポストをリポスト

▼応募期間

番組開始ポストの投稿~番組終了まで

※アズールレーン公式X(旧Twitter)アカウントのフォローを外されていた場合や当選後にご連絡が取れない場合など、応募を無効とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※賞品は後日郵送にてお届けいたします。

※賞品の発送は日本国内のみとさせていただきます。

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』とは

©Marvelous Inc. ©HONEY PARADE GAMES Inc.

「閃乱カグラ」シリーズのスマートフォン向けアプリゲーム。シリーズお馴染みのキャラクターに加え、総勢50人以上の忍が集結するオールスターバトル。プレイヤーは、胸も個性も豊かなシノビ少女たちと一緒にチームを編成し、忍の頂点「シノビマスター」を目指していく。

・『シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK』公式サイト

https://www.hpgames.jp/shinomas/

・『シノビマスター閃乱カグラ NEW LINK』公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/kagura_shinomas

【ゲーム情報】

タイトル:アズールレーン

ジャンル:STG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2017年9月14日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

