エレクトロニック・アーツ(EA)とRespawn Entertainmentは4月27日、戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)]の公式YouTubeチャンネルにて、新レジェンド「バリスティック」を紹介する「Apex Legends アーセナル」最新トレーラーを公開した。

新シーズン「Apex Legends アーセナル」が2023年5月10日(日本時間)から実装されること、および年の功で敵にマナーを叩きこむ知恵を充分に備えている新レジェンド「バリスティック」についての情報を解禁している。

バリスティックは、息子がApexゲームに参戦するとなったとき、”代わりに自分を参加させろ”とシンジケートに取引を持ち掛けた。引退から舞い戻るかつてのサンダードーム最強の実力者、バリスティックの雄姿をトレーラーで確認してみてはいかがだろうか。

■「エーペックスレジェンズ: アーセナル」ローンチトレーラー

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 Electronic Arts Inc.

EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.