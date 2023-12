スパイク・チュンソフトは12月14日、PlayStation 5向けファンタジーRPG『バルダーズ・ゲート3』について、動画配信者「2BRO.」の弟者、兄者、おついちさん3人による先行プレイ生配信を、2023年12月15日22時より実施すると発表した。発売日は2023年12月21日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに8580円だ。

これは、先日行なわれた“The Game Awards 2023”で、本作が“Game of the Year”を受賞したことを記念するもので、急きょ実施が決定した。

本年を代表するゲームを、2BRO.の 3人がゲーム冒頭からたっぷりプレイするので、チェックしてみてはいかがだろうか。

■2BRO. 弟者、兄者、おついちさんの、先行プレイ生配信!

・番組タイトル

【TGA2023 GOTY 獲得記念】弟者,兄者,おついちの「PS5版バルダーズ・ゲート3」【2BRO.】

・実施日時

2023年12月15日22時~

・番組URL

https://youtube.com/live/ZyYf0XsFTXk

【ゲーム情報】

タイトル:バルダーズ・ゲート3

ジャンル:ファンタジーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Larian Studios

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年12月21日予定

価格:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1~2人、オンライン1~4人

CERO:Z(18才以上のみ対象)

©2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective lo gos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC