「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(以下、D&D)を製造・販売するウィザーズ・オブ・ザ・コーストは12月19日、辰(ドラゴン)年であり、生誕50周年の記念すべき年となる2024年の到来に先駆け、50周年記念壁紙や日本オリジナル年賀状、そしてイベントで配布されていた、漫画家・イラストレーターのチョモランさんデザインのオリジナルキャラクターシートを公開した。

また、スパイク・チュンソフトからは、「D&D」の世界観やルールを実装したPlayStation 5(PS5)向けファンタジーRPG『バルダーズ・ゲート3』が2023年12月21日に発売される。価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに8580円。

年末年始はさまざまなコンテンツで「D&D」の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。

■D&Dの世界観がベースのPS5新作ソフト

『バルダーズ・ゲート3』が2023年12月21日に発売

「D&D」の世界観やルールを実装したファンタジーRPG「Baldur's Gate」シリーズのナンバリング第3作『バルダーズ・ゲート3』日本語版が、2023年12月21日に発売。

今作は、世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2023」のゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)に輝く「Best RPG」など計6部門受賞するなど高い評価を受けており、発売前から注目を集めている。

D&Dをともに盛り上げるべく、D&Dと『バルダーズ・ゲート3』は、公式Xを活用したコラボキャンペーンを実施予定。詳細は近日、SNSで発表するとのことなので、楽しみに待とう。

■辰年の2024年が生誕50周年!

記念壁紙や日本オリジナル年賀状、キャラシートが公開

D&D生誕50周年で、しかも辰年という記念すべき年となる2024年は、『バルダーズ・ゲート3』の発売とも相まって、D&Dが一層盛り上がるだろう。

そんな2024年の到来に先駆けて、D&Dでは生誕50周年記念の壁紙や日本オリジナルデザインの辰年年賀状を公開。

また、イベントなどで 公開・配布をしていた漫画家でイラストレーターのチョモランさんがデザインしたオリジナルキャラクターシートも無料公開している。

D&D公式ホームページ無料ツールページ:https://dnd-jp.com/tools/

【50周年記念壁紙】

2024年にD&Dが生誕50周年を迎える記念の壁紙。長年愛され続けるD&DキャラクターやD&D50周年ロゴのPC・タブレット用待ち受け合計10枚を公開している。

【D&D辰年年賀状】

2024年の干支が「辰年」であることにちなみ、ドラゴンが描かれた日本限定年賀状風ポストカード。もう一つのデザインは人気トレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」とのコラボイラストとなる。

【キャラシート】

D&D×JAPANアーティストプロジェクトの第2弾として、TRPGの世界に憧れてイラストレーターを志したという漫画家・イラストレーターのチョモランさんが、D&D入門用の製品「デラックス・プレイ・ボックス」の「アイススパイア山の竜」に登場するオリジナルキャラクターをデザインしたキャラクターシート。

<チョモランさんプロフィール>

漫画家、イラストレーター。代表作は、「あの人の胃には僕が足りない」「零崎軋識の人間ノック」(漫画版)など。

【ゲーム情報】

タイトル:バルダーズ・ゲート3

ジャンル:ファンタジーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Larian Studios

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年12月21日予定

価格:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1~2人、オンライン1~4人

CERO:Z(18才以上のみ対象)

©2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective lo gos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC