カプコンは11月1日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、「ファイティングパス」第6弾「ファイナルファイトフェス」を16時より配信した。

ゲーム本編の価格は、パッケージ通常版が8789円/ダウンロード通常版が7990円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

今回の「ファイティングパス」では、『ファイナルファイト』をイメージしたアバター衣装やエモートなどが登場。

「ファイティングパス(プレミアム報酬)」には懐かしのミュージックだけでなく、一定ティアに到達してクラシックゲーム『ファイナルファイト』を入手すると、ギャラリーの「ゲームセンター」からいつでもプレイ可能になる。これまでプレイしたことが無い人は、ぜひゲットして遊んでみよう。

「ファイティングパス」では、『ストリートファイター6』を遊んだ分だけポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで上昇する“ティア”に応じてさまざまな報酬がもらえる。

ティア20までに無料の報酬がもらえるだけでなく、報酬がさらに豪華になる「ファイティングパス(プレミアム報酬)」を購入すると、アバター装備やエモート、BGM、スタンプ、壁紙などさまざまな報酬がゲット可能。

また、ティア21以降はファイターコインも報酬でもらえるのでお見逃しなく。配布されるテーマは期間限定で毎月入れ替わるので、「ファイティングパス」を活用して、たくさんの報酬を入手しよう。

『ストリートファイター6』 ファイティングパス「ファイナルファイトフェス」紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=t5tm47wIPGI

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

「ファイティングパス」やトーナメントなどの最新情報は、「バックラーズブートキャンプ」でチェックしてほしい。

■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/buckler/

【期間限定】「Onitsuka Tiger」とのコラボキャンペーン第2弾も開始! ゲーム内でコラボアイテムをゲットしよう

プレミアムファッションブランド「Onitsuka Tiger」とのコラボキャンペーンも本日16時より開始。“REWARDS”内の“チャレンジ”から課題を確認、「コンボトライアル」を1回成功させるだけで、プレイヤー全員が報酬として「Onitsuka Tiger」コラボのアバター衣装(Tシャツ)をゲットできる。

「コンボトライアル」は、「ファイティンググラウンド」内の「プラクティス」モードから選択可能。本モードは、各キャラクターのコンボ(連続技)をお題に沿ってチャレンジしながら練習できるモードとなっている。

初級・中級・上級の3レベルに分かれており、技の出し方はコマンドリストからいつでも確認できるので、初心者から上級者までこの機に、ぜひ「コンボトライアル」をプレイしてみよう。

■期間

2023年11月1日~11月30日まで

■参加方法

「プラクティス」モードで「コンボトライアル」を1回成功させる。

■報酬

『ストリートファイター6』×「Onitsuka Tiger」コラボ アバター衣装(Tシャツ)

新たなコラボアイテムも「ハブグッズショップ」に入荷中!

期間中にチェックしよう

どのアイテムもバトルハブ内の「ハブグッズショップ」にて、ドライブチケットと引き換えに入手可能だ。ドライブチケットは、定期的に配信される課題をクリアすると報酬としてゲットできるので、小まめにゲーム内をチェックしよう。

■現在開催中のチャレンジはこちら

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/reward/challenge

コラボアイテムは、アバター衣装以外にもフレームやスタンプなどもあるので、あわせてチェックしよう。

11月は「A.K.I.」と「ダルシム」の誕生祭!

ゲーム内イベントスケジュールをチェックしよう!

『ストリートファイター6』ゲーム内で各キャラクターの誕生日を祝うスペシャルイベント「誕生祭」を開催。2023年11月は「A.K.I.」と「ダルシム」の誕生日をお祝いしよう。

期間中はドライブチケットのプレゼントや誕生日のキャラクターのプレイポイントがお得になるだけでなく、キャラクター限定トーナメントなどのイベントを実施する。

ほかにも、ファイターコインやそのほかの製品を購入すると「特別なスタンプ」がもらうことが可能だ。また、11月にバトルハブで開催されるトーナメントやコラボのスケジュールを掲載している。

ファイティングパスや開催中のチャレンジのリワードの情報を掲載しているので、プレイ前にチェックして、もらさずリワードをゲットしよう。

■イベントスケジュールはこちら

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/event/schedule

■ゲーム連動サイト「バックラーズブートキャンプ」

プレイしているCAPCOM IDだけですぐに利用できる!

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)