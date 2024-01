カプコンは1月9日より、「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」の公開を記念した『ストリートファイター6』とのコラボレーション企画を実施中。コラボレーション期間は、2024年1月31日まで。

ゲームの対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)。価格は、パッケージ通常版が8789円、ダウンロード通常版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

また、ヨルさんと春麗が『ストリートファイター6』で華麗にバトルするコラボ映像も公開中。アール氏の実況により臨場感高まる映像となっているので、ぜひ視聴みてはいかがだろうか。果たして勝利の行方は?

『ストリートファイター6』×『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』スペシャルコラボ開始!

さらにゲーム内では、さまざまなコラボアイテムを期間限定で配信している。「ヨル」と「ロイド」のアバター衣装がバトルハブ専用コラボショップに登場したほか、2人の髪型もアバタークリエーションに追加。

アバタークリエーションで下記のレシピコードを入力すると、便利なアバターレシピをゲットできるので、ぜひ利用してみよう。

1.「ヨル・フォージャー」アバターレシピ

コード:SPY_SF6_YOR

2.「ロイド・フォージャー」アバターレシピ

コード:SPY_SF6_LOID

加えて、コラボ期間内にログインしたプレイヤー全員にフォトフレーム/スタンプ/称号などのコラボ特別アイテムもプレゼント。ゲーム内で「NEWS」からゲットしよう。

コラボイベント期間中はバトルハブも専用の内装に変化するので、バトルハブに足を運んでチェックしてみよう。

『ストリートファイター6』公式サイト内特設ページ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/spyfamily_collab

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」公式サイト

https://spy-family.net/codewhite/

©2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 ©遠藤達哉/集英社

コラボを記念したSNSキャンペーンも開催中!

コラボを記念して、カプコン所属イラストレーター実田千聖氏が描き下ろしたイラストを採用した「ドリームマッチビジュアルポスター(非売品)」が抽選で当たるSNSキャンペーンを開催中。抽選に参加して、最強コラボのレアアイテムをゲットしよう。

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240109/sf6_spyfamilycp/

■キャンペーン期間

2024年1月9日~1月31日13時まで

■賞品

「『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』VS『ストリートファイター6』スペシャルコラボ ドリームマッチ」ビジュアルポスター(非売品):6名

※画像はイメージです

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■参加方法

1.下記2つのX(旧Twitter)アカウントをフォローする。

・ストリートファイター公式:https://twitter.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部:https://twitter.com/SF6_PR

2.キャンペーン対象ツイートをリポストする。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万2490円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)