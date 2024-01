カプコンは1月16日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]が全世界で販売本数300万本を突破(2024年1月3日時点)したと発表。これを記念して、3種類のアイテムをゲーム内で配信している。

記念アイテムは、ゲーム内の「NEWS」からゲットしよう。ゲーム本編の価格は、パッケージ通常版が8789円、ダウンロード通常版が7990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

■記念アイテム

1. スタンプ「乱入」

2. エモート「スキップ」

3. アバター衣装「幕開けを祝う者たちのシャツ」

■入手方法

ゲーム内の販売本数300万本突破のニュースにアクセス、添付されている記念アイテムを受け取る。

本作は従来の対戦格闘に加えて、「ストリートファイター」の世界を冒険する1人用没入型ストーリーモード「ワールドツアー」やプレイヤー同士で交流できる「バトルハブ」、複雑なコマンド入力無しで必殺技を出せる初心者向けの操作オプション「モダンタイプ」などを新たに導入したことで、幅広いユーザーが楽しめるようになっている。

今後もゲーム内で新しいコンテンツを配信していくというので、引き続き本作をプレイしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万2490円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)