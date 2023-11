バンダイナムコエンターテインメントは11月13日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘『鉄拳8』について、登場する32キャラクター中、最後の1キャラクターが新オリジナルキャラクター「麗奈」であることを、日本時間2023年11月13日に行なわれた「THE EVO TEKKEN8 SHOWCASE」にて発表。

さらに、「麗奈」のゲームプレイトレーラー、キャラクターページも公開している。

本作の発売日は2024年1月26日予定、通常版の価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

TEKKEN 8 -「麗奈」ゲームプレイトレーラー

『鉄拳8』新キャラクター 「麗奈」参戦決定!

『鉄拳8』に新キャラクター“瞬撃の紫電”「麗奈」の参戦が決定した。

電光石火の技で対峙する者を圧倒する、ミステリアスな少女・麗奈。“三島工業高等専門学校の学生である”というデータ以外は、すべてが謎に包まれている。

「麗奈」のゲームプレイを紹介した【TEKKEN 8 -「麗奈」ゲームプレイトレーラー】と、公式サイトのキャラクターページが公開されたので、あわせてチェックしよう。

TEKKEN 8 -「麗奈」ゲームプレイトレーラー:

https://youtu.be/8p4Sg_eic7w

『鉄拳8』公式サイト「麗奈」キャラクターページ:

https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=reina

888名に当たる!総勢32名のプレイアブルキャラクターが勢ぞろい!全キャラ公開記念キャンペーン開催中!

総勢32名のキャラクターの公開を記念して、“PlayStation5”や“えらべるPay”が合計888名に当たるX(旧Twitter)キャンペーンを開催中。応募期間は、2023年1月19日23時59分までとなる。

・キャンペーンポスト:

https://x.com/TEKKEN_Project/status/1723936227756314744?s=20

・キャンペーン詳細はこちら:

https://tk8.tekken-official.jp/news/231113_2.php

※キャンペーンやプレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

▼キャラクターの詳細はこちら

https://tk8.tekken-official.jp/character/

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日予定

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。