バンダイナムコエンターテインメントは11月2日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘『鉄拳8』について、新キャラクター「ヴィクター・シュヴァリエ」と「ザフィーナ」「李 超狼(リー チャオラン)」「アリサ・ボスコノビッチ」「デビル仁」の参戦が決定したと発表。

さらに、新キャラクター「ヴィクター」のゲームプレイトレーラーと、新たに4キャラクターの参戦の発表および、「パンダ」のゲームプレイ映像を初公開した【TEKKEN 8 - 「ザフィーナ」「リー」「アリサ」「デビル仁」参戦決定トレーラー】を公開した。

今回の2本のトレーラーをもって、参戦キャラクター全32キャラクターの内、31キャラクターを公開したことになる。残りの1キャラクターは、日本時間2023年11月13日に公開予定だ。

本作の発売日は2024年1月26日予定、通常版の価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

TEKKEN 8 -「ヴィクター・シュヴァリエ」ゲームプレイトレーラー

TEKKEN 8 -「ザフィーナ」「リー」「アリサ」「デビル仁」参戦決定トレーラー

『鉄拳8』新キャラクター「ヴィクター・シュヴァリエ」参戦決定!

『鉄拳8』に新キャラクター“スーパースパイ・ジェントルマン”「ヴィクター・シュヴァリエ」の参戦が決定した。

国際協力連合軍の創設者であり、フランス出身の生ける伝説の軍人、ヴィクター・シュヴァリエ。

「世界のパワーバランスをコントロールするのは、我々でなければならない」。老舗の一流職人が仕立てたスーツと最新の光学兵器で全身を武装し、戦場へと舞い戻る伝説の男の戦闘スタイルはスーパースパイ式CQBだ。

「ヴィクター」のゲームプレイを紹介した【TEKKEN 8 -「ヴィクター・シュヴァリエ」ゲームプレイトレーラー】を公開されたので、あわせてチェックしよう。

TEKKEN 8 -「ヴィクター・シュヴァリエ」ゲームプレイトレーラー:https://youtu.be/EhwGE9wvyh4

「ザフィーナ」「リー」「アリサ」「デビル仁」の参戦も決定!

【TEKKEN 8 - 「ザフィーナ」「リー」「アリサ」「デビル仁」参戦決定トレーラー】では新たに、「李 超狼」「アリサ・ボスコノビッチ」「ザフィーナ」「デビル仁」の4キャラクターの参戦を公開している。

TEKKEN 8 -「ザフィーナ」「リー」「アリサ」「デビル仁」参戦決定トレーラー:https://youtu.be/GQZhFdHuWxU

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日予定

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

