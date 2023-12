バンダイナムコエンターテインメントは12月28日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘『鉄拳8』について、日本テレビ系列で90秒の特別CM「魂を締め付ける鎖を、その拳で砕け。」を2024年1月2日に放映予定だと発表。あわせて、「クマ」のキャラクタートレイラーも公開している。

本作の発売日は2024年1月26日、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が9680円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、本CMは放送後、『鉄拳8』公式YouTubeチャンネルでも配信するとのことなので、見逃した人は下記のURLでチェックしてほしい。

▼公式YouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/@tekkenchannel

「クマ」ゲームプレイトレイラー公開中!

『TEKKEN 8 - 「クマ」ゲームプレイトレイラー』が本日公開された。クマの雄姿を、こちらでチェックしよう。

▼TEKKEN 8 - 「クマ」ゲームプレイトレイラー

https://www.youtube.com/watch?v=BlmBEWvqYBs

これまで公開されたプレイアブルキャラクタートレイラーを含むトレイラーは下記をチェックしよう。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn6p_qzK5_cRxHhp_eQ2K-zXbgWbC7Pzg

本日2024年12月28日23時59分まで!

体験版配信記念キャンペーン開催中!

『鉄拳8』の体験版を記念して、“プレイステーションストアカード”や“鉄拳8 オリジナルタンブラー”が計10名に当たるX(旧Twitter)キャンペーンを開催中。

本日2023年12月28日23時59分までの実施となっておりますので、応募を忘れずに。

体験版詳細はこちら:https://tk8.tekken-official.jp/demo/jp/

キャンペーンポスト:https://x.com/TEKKEN_Project/status/1735509991455338869?s=20

キャンペーン詳細はこちら:https://tk8.tekken-official.jp/news/231215.php

※キャンペーンやプレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

