バンダイナムコエンターテインメントは12月12日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘『鉄拳8』について、無料体験版の配信決定を発表した。

PlayStation 5版は2023年12月14日から、Xbox Series X|S/PC(Steam)版は2023年12月21日17時ごろ配信されるという。

また、公式サイトのMODEページにて、製品版で楽しめる「アーケードクエスト」や「スーパーゴーストバトル」「カスタマイズ」の詳細も公開された。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

・公式サイト

https://tk8.tekken-official.jp/mode/offline.php

本作の発売日は2024年1月26日予定、通常版の価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

体験版配信決定!

体験版では、製品版に収録されている一部のモードを通じて、「鉄拳」シリーズをプレイしたことがない人でも『鉄拳8』の世界観や壮快感あふれるバトルの一部を体験できる。

■体験版でプレイできるモード

・「STORY: "The Dark Awakens"」 Chapter.1まで

・「ARCADE QUEST」 Chapter.1まで ※製品版と一部の内容が異なります

・「SUPER GHOST BATTLE」 ※「ARCADE QUEST」クリア後にアンロック

・「VERSUS」一部モード

・「GALLERY」一部ムービー

※セーブデータは製品版には引き継げません

※体験版はオンラインプレイに対応しておりません

■体験可能なキャラクター/ステージ

・プレイアブルキャラクター:仁、一八、ポール、ニーナ

・バトルステージ:URBAN SQUARE (EVENING)、YAKUSHIMA、SANCTUM

◆体験版の詳細はこちらをチェック

https://tk8.tekken-official.jp/demo/jp/

スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日予定

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。