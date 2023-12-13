バンダイナムコエンターテインメントは12月12日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向け3D対戦格闘『鉄拳8』について、無料体験版の配信決定を発表した。
PlayStation 5版は2023年12月14日から、Xbox Series X|S／PC（Steam）版は2023年12月21日17時ごろ配信されるという。
また、公式サイトのMODEページにて、製品版で楽しめる「アーケードクエスト」や「スーパーゴーストバトル」「カスタマイズ」の詳細も公開された。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。
・公式サイト
https://tk8.tekken-official.jp/mode/offline.php
本作の発売日は2024年1月26日予定、通常版の価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。
体験版配信決定！
体験版では、製品版に収録されている一部のモードを通じて、「鉄拳」シリーズをプレイしたことがない人でも『鉄拳8』の世界観や壮快感あふれるバトルの一部を体験できる。
■体験版でプレイできるモード
・「STORY: "The Dark Awakens"」 Chapter.1まで
・「ARCADE QUEST」 Chapter.1まで ※製品版と一部の内容が異なります
・「SUPER GHOST BATTLE」 ※「ARCADE QUEST」クリア後にアンロック
・「VERSUS」一部モード
・「GALLERY」一部ムービー
※セーブデータは製品版には引き継げません
※体験版はオンラインプレイに対応しておりません
■体験可能なキャラクター／ステージ
・プレイアブルキャラクター：仁、一八、ポール、ニーナ
・バトルステージ：URBAN SQUARE (EVENING)、YAKUSHIMA、SANCTUM
◆体験版の詳細はこちらをチェック
https://tk8.tekken-official.jp/demo/jp/
スクリーンショット
【ゲーム情報】
タイトル：鉄拳8
ジャンル：3D対戦格闘
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2024年1月26日予定
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
特装版：2万6180円（パッケージ版）※
フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※
超特装版：5万3680円（パッケージ版）※
デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）
※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。
プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）
CERO：C（15才以上対象）
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。
※画面は開発中のものです。
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