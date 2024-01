バンダイナムコエンターテインメントは1月19日、3D対戦格闘『鉄拳8』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]のローンチトレーラーを、2024年1月18日の23時より公開したと発表。

本作の発売日は2024年1月26日、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので下記をチェックしてほしい。

ローンチトレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=uspZCOUWfRY

また、同じく1月18日には、“テレビゲーム史上、最も長く続く『鉄拳』シリーズのストーリー”をフリー素材提供サイト「いらすとや」の絵を使い、1分でざっくりまとめた(?)動画も公開中。

さらに、「いらすとや」でおなじみの、みふねたかし先生描き下ろしイラストを使用した『鉄拳8』ミニアクリルスタンドが88名に当たるX(旧Twitter)キャンペーンも実施している。

1分でざっくり分かる!『鉄拳』シリーズ:https://www.youtube.com/watch?v=54x0QIcvlDs

X(旧Twitter)キャンペーン実施中!

「いらすとや」でおなじみの、みふねたかし先生描き下ろし『鉄拳8』ミニアクリルスタンドが88名に当たるX(旧Twitter)キャンペーンを開催中。応募締切は2024年1月24日23時59分までなので、奮って応募しよう。

キャンペーンポスト:https://x.com/TEKKEN_Project/status/1747816832419958900?s=20

キャンペーン詳細はこちら:https://tk8.tekken-official.jp/news/240118.php

※キャンペーンやプレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

2日間限定! 島根スサノオマジックにパンダが加入!

背番号「876」をつけて試合会場でお出迎え!

『鉄拳8』×島根スサノオマジックのコラボが決定し、B.LEAGUE 2023-24SEASON1月20日/21日のHOME茨城戦(東京開催)の二日間限定でパンダが島根スサノオマジックに加入すると発表。

試合会場では、東京ゲームショー2023に登場したパンダの等身大立像がフォトスポットとして登場。立ち寄った際は、チェックしてみてはいかがだろうか。

■B.LEAGUE 2023-24SEASON 第18節島根スサノオマジック東京開催試合概要

日程:2024年1月20日 13時35分 TIP OFF

2024年1月21日 13時35分 TIP OFF

会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ

対戦カード:vs茨城ロボッツ

試合情報:https://www.susanoo-m.com/lp_page/24012021_game

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

