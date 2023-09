バンダイナムコエンターテインメントは9月19日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け3D対戦格闘ゲーム『鉄拳8』について、2023年10月20日~10月23日にクローズドベータテスト(以下、CBT)の開催を決定したと発表。

また、「馮 威(フェン・ウェイ)」のプレイアブル参戦が決定したことも明らかにした。

本作の発売は2024年1月26日予定、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が9680円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

TEKKEN 8 - 「フェン」ゲームプレイトレイラー

10月下旬に『鉄拳8』クローズドベータテスト開催決定!

本テストで使用する『鉄拳8』クローズドベータテストVer.は、2023年7月に実施した「クローズドネットワークテスト」(以下、CNT)で受けたさまざまなユーザーフィードバックを反映しただけでなく、オンラインのゲームプレイを通じて大規模オンラインビジュアルロビー「TEKKEN FIGHT LOUNGE」での他プレイヤーとのバトルマッチングやコミュニケーションを体験が可能。

また、本テストではフェン、レイヴン、アズセナをはじめ計19キャタクターが使用可能になる。CBTのテスター応募受付は実施中で、期間は2023年10月11日16時まで。CNTをダウンロード済みのユーザーは、再度エントリーすることなく本テストに参加できる。

『鉄拳8』CBT開催概要

▼CBTで体験できる対戦・機能 ※セーブデータは製品版には引き継げない

■TEKKEN FIGHT LOUNGE

<全体>

・どこでもマッチング

・チャット(ラウンジ、近距離、ダイレクト)/エモート

・プロフィール/ダイレクトチャット/フレンド申請/ライバル登録/フォロー/ブロック/通報

<バトルエリア>

・RANKED MATCH/グループマッチ

・観戦/ゴーストと対戦

<カスタマイズエリア>

・アバターカスタマイズ/プレイヤーカスタマイズ

・鉄拳ファイトマネー

■RANKED MATCH

・段位制限あり:最高10段まで

■QUICK MATCH

■BATTLE TUTORIAL

■OPTIONS(主な設定項目)

・ゲームオプション設定:ロールバック設定/クロスプレイ設定など

・画面設定:エフェクト輝度設定など

・グラフィック設定:解像度/垂直同期/グラフィック品質に関する各種設定など

・そのほか、サウンド設定/アバターカメラ設定/ボタンマッピング/プレイヤーセッティングなど

■COMMUNITY

・マイプロフィール/一緒に遊んだプレイヤー/フレンドリスト/フォローリスト/ライバル/ブロックリスト

▼プレイアブルキャラクター:計19キャラクター

CBTから新規:レイヴン、アズセナ、フェン(3キャラクター)

CNTから継続:仁、一八、準、ポール、ロウ、キング、ラース、ジャック8、シャオユウ、ニーナ、リロイ、リリ、飛鳥、ファラン、ブライアン、クラウディオ(16キャラクター)

▼バトルステージ:計6ステージ

CBTから新規:Ortiz Farm (1ステージ)

CNTから継続:Urban Square (Evening)、Yakushima、Rebel Hangar、Sanctum、Arena(5ステージ)

【募集要項】

▼対象プラットフォーム

PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC(Steam)

▼CBT開催期間

2023年10月20日17時~10月23日16時(予定)

サーバーメンテナンス:2023年10月21日17時~20時(予定)

※サーバーメンテナンス中はテストにご参加いただけません。

※テスト中に問題が発生し緊急メンテナンスを実施する場合がございます。

※メンテナンス中は「鉄拳公式X(旧Twitter)アカウント」にて状況をお知らせいたします。

▼テスター募集期間

2023年9月19日22時~10月11日16時

※募集期間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※応募人数が募集定員を超過した場合、抽選を実施いたします。当選された方にのみ、応募時にご登録いただいたメールアドレス宛にテスト参加のご案内をお送りいたします。

※7月のCNTをプレイされた方は、本テストも引き続きプレイいただけます。再エントリーは不要です。

▼当選ご案内

2023年10月18日16時頃より順次

▼参加条件

・15歳以上でテスト参加後にウェブアンケートに回答が可能な人

・PlayStation 5、Xbox Series X|S、動作環境を満たすPCを持っている人。動作環境の詳細は公式サイトを確認してほしい。

“覇王神拳”馮 威(フェン・ウェイ)参戦決定!

TEKKEN 8-「フェン」ゲームプレイトレイラーを公開!

『鉄拳8』に“覇王神拳”馮 威(フェン・ウェイ)の参戦が決定。それにあわせて、神拳奥義之書に記された教えに従い、人を超えた究極の武人である“龍神”を目指し闘い続ける太極拳の達人、フェン・ウェイのゲームプレイを紹介した<TEKKEN 8 - 「フェン」ゲームプレイトレイラー>を公開している。

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日予定

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

